"Ледокол" Бахматов рассказал, за что будет отвечать в КГГА

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Понедельник, 23 сентября 2019, 15:27

Новый советник городского головы Киева Виталия Кличко Максим Бахматов надеется, что будет полезен столице.

Источник: пост Бахматова в Facebook

Прямая речь: "Мои направления, за которые я буду ответственен: стратегические вопросы, диджитализация, информационные технологии, градостроительство и архитектура, развитие предпринимательства, работа с инвесторами, регуляторная политика".

 

Детали: Новоназначенный советник Кличко отметил: "ощущение, что шел к этой позиции с момента, как его дед – киевлянин Бахматов Адольф Исакович стал главным архитектором города Львова". Относительно ближайших недель Бахматов планирует "входить в положение, сделать аналитику", а затем даст план следующих действий.

Он пообещал в своей работе прозрачность и эффективность. Бахматов отдельно отметил, что ждет "реальных идей, интересных людей, крутых проектов для запуска и здоровые критические замечания".

Что произошло ранее: 23 сентября стало известно, что мэр Киева назначил на должность своего советника управляющего партнера инновационного центра-города UNIT.City и бывшего руководителя экспоцентра ВДНХ Максима Бахматова.

Украинская правда

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Темы: Киев


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