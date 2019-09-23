"Ледокол" Бахматов рассказал, за что будет отвечать в КГГА
Новый советник городского головы Киева Виталия Кличко Максим Бахматов надеется, что будет полезен столице.
Источник: пост Бахматова в Facebook
Прямая речь: "Мои направления, за которые я буду ответственен: стратегические вопросы, диджитализация, информационные технологии, градостроительство и архитектура, развитие предпринимательства, работа с инвесторами, регуляторная политика".
Детали: Новоназначенный советник Кличко отметил: "ощущение, что шел к этой позиции с момента, как его дед – киевлянин Бахматов Адольф Исакович стал главным архитектором города Львова". Относительно ближайших недель Бахматов планирует "входить в положение, сделать аналитику", а затем даст план следующих действий.
Он пообещал в своей работе прозрачность и эффективность. Бахматов отдельно отметил, что ждет "реальных идей, интересных людей, крутых проектов для запуска и здоровые критические замечания".
Что произошло ранее: 23 сентября стало известно, что мэр Киева назначил на должность своего советника управляющего партнера инновационного центра-города UNIT.City и бывшего руководителя экспоцентра ВДНХ Максима Бахматова.
Напомним:
- Бахматов - бывший резидент КВН и Comedy Club в Украине с псевдонимом "Ледокол Бахматов". В 2000-х начал заниматься предпринимательской деятельностью и развитием IT.
- В 2005 году создал компанию UkrGameExport, которая занималась продюсированием и продвижением компьютерных игр, а также IT-компанию UkrGerman Enterprise.
- Осенью 2014 года Бахматов больше месяца провел в витрине магазина "Цитрус" на Крещатике в рамках проекта "Частица сердца". Проект собирал средства для проведения дорогостоящих кардиологических операций тяжело больным детям. За месяц проживания в витрине магазина Бахматов собрал 1,6 млн грн благотворительных средств.
- В 2015 году работал генеральным директором Национального экспоцентра Украины Государственного управления делами (ВДНХ).
- С апреля 2017 года стал управляющим партнером инновационного центра-города UNIT.City в Киеве.