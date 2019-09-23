В РФ заявили, що "американський шпигун" Смоленков зник 2 роки тому

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Понеділок, 23 вересня 2019, 15:28

Колишній російський чиновник Олег Смоленков, якого називають американським агентом, був оголошений в розшук як зниклий безвісти після зникнення в 2017 році.

Джерело: Російський "Інтерфакс" із посиланням на відповідь Міністерства внутрішніх справ РФ на запит.

Деталі: На сайті МВС РФ існує база даних "Розшук", інформація про розшукуваних осіб на якій прихована. Отримати її можна за відповідним запитом в цьому розділі на адресу електронної пошти.

Що цьому передувало: Раніше російське видання "Комерсант" повідомило, що США забрали з Росії агента, який надавав важливу інформацію, зокрема щодо російського втручання у президентські вибори в Штатах.

До цього видання з посиланням на російські телеграм-канали писало, що високопоставленим інформатором ЦРУ, який був вивезений з Росії в результаті спецоперації 2017 року, міг бути Олег Смоленков, співробітник адміністрації президента, який пропав у тому році після виїзду на відпочинок в Чорногорію з сім'єю .

9 вересня про спецоперацію з вивезення з Росії цінного інформатора повідомив телеканал CNN.

За відомостями джерел, агента вирішили вивезти з побоювань, що його можуть розкрити, в тому числі через недбалість президента Дональда Трампа і чиновників його адміністрації в поводженні з секретною інформацією.

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Теми: Росія США


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