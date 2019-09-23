Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

В РФ заявили, що "американський шпигун" Смоленков зник 2 роки тому

Понеділок, 23 вересня 2019, 15:28

Колишній російський чиновник Олег Смоленков, якого називають американським агентом, був оголошений в розшук як зниклий безвісти після зникнення в 2017 році.

Джерело: Російський "Інтерфакс" із посиланням на відповідь Міністерства внутрішніх справ РФ на запит.

Деталі: На сайті МВС РФ існує база даних "Розшук", інформація про розшукуваних осіб на якій прихована. Отримати її можна за відповідним запитом в цьому розділі на адресу електронної пошти.

Що цьому передувало: Раніше російське видання "Комерсант" повідомило, що США забрали з Росії агента, який надавав важливу інформацію, зокрема щодо російського втручання у президентські вибори в Штатах.

До цього видання з посиланням на російські телеграм-канали писало, що високопоставленим інформатором ЦРУ, який був вивезений з Росії в результаті спецоперації 2017 року, міг бути Олег Смоленков, співробітник адміністрації президента, який пропав у тому році після виїзду на відпочинок в Чорногорію з сім'єю .

9 вересня про спецоперацію з вивезення з Росії цінного інформатора повідомив телеканал CNN.

За відомостями джерел, агента вирішили вивезти з побоювань, що його можуть розкрити, в тому числі через недбалість президента Дональда Трампа і чиновників його адміністрації в поводженні з секретною інформацією.

Теми: РосіяСША
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Хакери зламали захист "Київстару" через обліковий запис одного зі співробітників – гендиректор

В ЄС оцінили у 20-30% шанси України на переговори про вступ

Тарнавський: Інформація про те, що Росія взяла Мар'їнку – провокації

Оновлено"Київстар" повідомив про відновлення голосового зв'язку

Данія готує нову допомогу Україні: танки, дрони і боєприпаси на €1 млрд

Зеленський – Орбану: Назви хоч одну причину, чому Україна не має бути в ЄС

Усі новини...
Росія
Лідери ЄС і Латинської Америки обговорять війну в Україні
На Запоріжжі окупанти не видають ліки людям без паспорта РФ – ЦНС
Повітряники попередили про загрозу застосування росіянами балістики у 4 областях
Останні новини
22:24
НАТО збільшив спільний військовий бюджет на 2024 рік на 12%
22:20
ОновленоРосіяни запустили ударні БпЛА з кількох напрямків, в Одесі лунали вибухи
22:07
Місцева влада заборонила польським перевізникам заблокувати кордон у Дорогуську
21:52
відео"Радіо Свобода" показало відео, де росіяни прикриваються полоненими бійцями ЗСУ
21:25
Через удар РФ у слюсаря в Одесі двічі зупинилося серце, і він помер
21:23
Хакери зламали захист "Київстару" через обліковий запис одного зі співробітників – гендиректор
21:09
В Арктиці зафіксували найтепліше літо за всю історію спостережень – вчені
21:01
"Київстар" сподівається відновити послуги смс і передачі даних уночі
20:41
В ЄС вважають, що Австрія погодиться на переговори про вступ України
20:40
Tesla відкличе більше 2 мільйонів електромобілів через проблеми з автопілотом
Усі новини...
Реклама: