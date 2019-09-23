Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

В РФ заявили, что "американский шпион" Смоленков исчез 2 года назад

Понедельник, 23 сентября 2019, 15:28

Бывший российский чиновник Олег Смоленков, которого называют американским агентом, был объявлен в розыск как пропавший без вести после исчезновения в 2017 году.

Источник: Российский "Интерфакс" со ссылкой на ответ Министерства внутренних дел РФ на запрос.

Детали: На сайте МВД РФ существует база данных "Розыск", информация о разыскиваемых лицах на которой скрыта. Получить ее можно по соответствующему запросу в этом разделе на адрес электронной почты.

Что этому предшествовало: Раньше российское издание "Коммерсант" сообщило, что США забрали из России агента, который передавал важную информацию, включая данные о российском вмешательстве в президентские выборы в Штатах.

До этого издание со ссылкой на российские телеграм-каналы писало, что высокопоставленным осведомителем ЦРУ, который был вывезен из России в результате спецоперации 2017 года, мог быть Олег Смоленков, сотрудник администрации президента, который пропал в том году после выезда на отдых в Черногорию с семьей.

9 сентября о спецоперации по вывозу из России ценного информатора сообщил телеканал CNN.

По сведениям источников, агента решили вывезти из опасений, что его могут раскрыть, в том числе из-за небрежности президента Дональда Трампа и чиновников его администрации в обращении с секретной информацией.

Темы: РосcияСША
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Из-за погоды усилилась проблема с крысами на передовой - разведка Британии

фотоВедущий 24 канала решил не возвращаться в Украину после саммита ЕС

Глава МВД Эстонии допустил помощь с мобилизацией украинцев

Атака "Шахедов": ПВО сбила все запущенные россиянами беспилотники в двух областях

Украина может получить первую партию истребителей F-16 до конца года - ISW

Студент, совершивший смертельную стрельбу в Праге, мог убить раньше отца с дочкой

Все новости...
Росcия
Аэропорты "Внуково" и "Домодедово" ночью ограничивали работу – росСМИ
Мэр Москвы сообщил об очередной атаке БпЛА: утверждает, что дроны сбили
Оккупанты на юге Украины не справляются с количеством раненых – ЦНС
Последние новости
12:52
ОВА: россияне массированно атаковали ракетами Кировоградщину, работала ПВО
12:43
Посол похвалил правительство Шольца за помощь Украине
12:29
Зеленский ввел санкции против более 50 человек и 140 компаний
12:20
У Орбана обвинили правительство Туска в связях с "империей Сороса"
12:11
В Tesla рассматривают Cybertruck как массовый автомобиль
11:57
Удар РФ по кафе в Краматорске: СБУ назвала мотивы корректировщика
11:44
Был классиком украинского перевода: умер переводчик "Хоббита" и "Улисса" Александр Мокровольский
11:40
Российский "КамАЗ" импортирует детали из Австрии - Trap Aggressor
11:24
Из-за погоды усилилась проблема с крысами на передовой - разведка Британии
11:16
МВФ не понравилось, как Молдова заменила главу Нацбанка на румынского сенатора
Все новости...
Реклама: