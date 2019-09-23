В РФ заявили, что "американский шпион" Смоленков исчез 2 года назад

Бывший российский чиновник Олег Смоленков, которого называют американским агентом, был объявлен в розыск как пропавший без вести после исчезновения в 2017 году.

Источник: Российский "Интерфакс" со ссылкой на ответ Министерства внутренних дел РФ на запрос.

Детали: На сайте МВД РФ существует база данных "Розыск", информация о разыскиваемых лицах на которой скрыта. Получить ее можно по соответствующему запросу в этом разделе на адрес электронной почты.

Что этому предшествовало: Раньше российское издание "Коммерсант" сообщило, что США забрали из России агента, который передавал важную информацию, включая данные о российском вмешательстве в президентские выборы в Штатах.

До этого издание со ссылкой на российские телеграм-каналы писало, что высокопоставленным осведомителем ЦРУ, который был вывезен из России в результате спецоперации 2017 года, мог быть Олег Смоленков, сотрудник администрации президента, который пропал в том году после выезда на отдых в Черногорию с семьей.

9 сентября о спецоперации по вывозу из России ценного информатора сообщил телеканал CNN.

По сведениям источников, агента решили вывезти из опасений, что его могут раскрыть, в том числе из-за небрежности президента Дональда Трампа и чиновников его администрации в обращении с секретной информацией.