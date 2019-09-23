Рада громадського контролю НАБУ закликала Зеленського не поширювати дезінформацію

Після відео президента Володимира Зеленського із закликом повідомляти про корупцію в антикорупційне бюро, рада громадського контролю бюро заявила, що НАБУ не розслідує усі корупційні злочини.

Джерело: прес-служба ради громадського контролю НАБУ

Дослівно: "Детективи бюро займаються кримінальними корупційними правопорушеннями, які вчинені вищими посадовими особами, уповноваженими на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, та становлять загрозу національній безпеці.

Через хибну інформацію про повноваження бюро, гаряча лінія НАБУ буде перевантажена дзвінками щодо порушень, які не є підслідними органу…

Закликаємо президента розтлумачити сферу відповідальності НАБУ та вказати, що з приводу корупційних злочинів, які не входять до компетенції НАБУ, треба звертатися до Національної поліції, Державного бюро розслідувань та Служби безпеки.

Якщо президент хоче допомогти правоохоронним органам у боротьбі з корупцією, пропонуємо йому розглянути питання універсальної гарячої лінії для повідомлень про корупційні правопорушення".

Деталі: Відзначається, що такі дії Зеленського можуть призвести до дестабілізації роботи НАБУ та викликати шквал негативу населення, бо через незнання КПК громадяни вимагатимуть від НАБУ розслідування справ, які йому не підслідні.

У раді нагадали, що НАБУ розслідує злочини топ-чиновників за порушення 13 ст. ККУ.

Зокрема, детективи здійснюють досудове розслідування кримінальних правопорушень за ст. 191, 206-2, 209, 210, 211, 354 (стосовно працівників юридичних осіб публічного права), 364, 366-1, 368, 368-2, 369, 369-2, 410 ККУ, з урахуванням умов, визначених частиною 5 статті 216 КПК України.

Крім того розмір завданої шкоди має перевищувати 960 500 гривень.

У раді нагадали, що за завідомо неправдиве повідомлення про вчинення злочину передбачене покарання за ст. 383 ККУ.

У прес-службі НАБУ "Українській правді" не змогли відповісти, чи збільшилася кількість звернень у відомство після публікації відео президента.

Громадська рада контролю НАБУ складається з представників громадських організацій. Зокрема, до складу ради входять представники ГО "С14", "Демократична сокира орди" і тд.

Що було раніше: 23 вересня на Facebook-сторінці президента Володимира Зеленського було розміщено відеозаклик дзвонити на гарячу лінію НАБУ з приводу усіх видів корупції.

Знати більше Позбутися президента. Як працюватиме закон про імпічмент