Зеленський оголосив черговий флешмоб: Ось телефон НАБУ – дзвоніть

Президент Володимир Зеленський закликає українців взяти участь у масштабному флешмобі – спробувати жити по-іншому: не носити хабарі, не пиляти бюджет, доносити сміття до урн та повідомляти про корупцію у НАБУ.

Джерело: відеозвернення Зеленського у Facebook.

Пряма мова: "Настав час для наймасштабнішого челенджу… Для цього потрібне тільки одне – жити за законом. Шлях України до успіху – це дорога з двостороннім рухом. Ми як влада будемо працювати чесно, але нам потрібен і ваш рух назустріч".

"Ми не зможемо відродити економіку, якщо люди не будуть платити податки. Це стосується кожного – від олігарха до водія таксі. Ми не зможемо подолати корупцію, якщо ви будете заплющувати на неї очі або ставатиме співучасником розпилу державних коштів".

"Якщо від вас вимагають хабар, пропонують відкат чи будь-яку іншу корупційну схему – не мовчіть. Не потрібно писати у соцмережах "всьо пропало, ці такі самі як ті, Зеленський понаставив своїх рєшал. Ні. Ось телефон – це гаряча лінія НАБУ – дзвоніть і повідомляйте".

"Давайте доведемо самі собі, що українці можуть жити по-іншому, жити чесно і за законом".

Деталі: Зеленський оприлюднив номер гарячої лінії НАБУ – 0 800 503 200 – і запевнив, що правоохоронці будуть реагувати на всі повідомлення і карати винних.

Президент додав, що Європа починається не з державного кордону, а з недопалка, який летить у смітник, з пристебнутого ременя безпеки, з оплачених компослуг та податків, і з відповіді "Ні!", коли вашій фірмі пропонують на тендері "нагнути" державу.

Зеленський закликав українців, щодня "маленькими кроками іти на зустріч новій ментальності" і додав, що починає з себе, підписуючи закон про імпічмент.

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