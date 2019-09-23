Зеленський оголосив черговий флешмоб: Ось телефон НАБУ – дзвоніть
Президент Володимир Зеленський закликає українців взяти участь у масштабному флешмобі – спробувати жити по-іншому: не носити хабарі, не пиляти бюджет, доносити сміття до урн та повідомляти про корупцію у НАБУ.
Джерело: відеозвернення Зеленського у Facebook.
Пряма мова: "Настав час для наймасштабнішого челенджу… Для цього потрібне тільки одне – жити за законом. Шлях України до успіху – це дорога з двостороннім рухом. Ми як влада будемо працювати чесно, але нам потрібен і ваш рух назустріч".
"Ми не зможемо відродити економіку, якщо люди не будуть платити податки. Це стосується кожного – від олігарха до водія таксі. Ми не зможемо подолати корупцію, якщо ви будете заплющувати на неї очі або ставатиме співучасником розпилу державних коштів".
"Якщо від вас вимагають хабар, пропонують відкат чи будь-яку іншу корупційну схему – не мовчіть. Не потрібно писати у соцмережах "всьо пропало, ці такі самі як ті, Зеленський понаставив своїх рєшал. Ні. Ось телефон – це гаряча лінія НАБУ – дзвоніть і повідомляйте".
"Давайте доведемо самі собі, що українці можуть жити по-іншому, жити чесно і за законом".
Деталі: Зеленський оприлюднив номер гарячої лінії НАБУ – 0 800 503 200 – і запевнив, що правоохоронці будуть реагувати на всі повідомлення і карати винних.
Президент додав, що Європа починається не з державного кордону, а з недопалка, який летить у смітник, з пристебнутого ременя безпеки, з оплачених компослуг та податків, і з відповіді "Ні!", коли вашій фірмі пропонують на тендері "нагнути" державу.
Зеленський закликав українців, щодня "маленькими кроками іти на зустріч новій ментальності" і додав, що починає з себе, підписуючи закон про імпічмент.
Що було раніше: 23 вересня президент Володимир Зеленський підписав прийнятий Верховною Радою закон про імпічмент.
Знати більше Позбутися президента. Як працюватиме закон про імпічмент
Передісторія:
- 10 вересня Верховна Рада прийняла у першому читанні та в цілому законопроект президента Володимира Зеленського про імпічмент.
- Згідно з ним, нардепи зможуть усунути президента в разі вчинення ним державної зради або іншого злочину за письмовим поданням, підписаним більшістю народних депутатів.
- Спеціальна тимчасова слідча комісія за участю спеціального прокурора й спеціальних слідчих має розслідувати факт і обставини держзради або іншого злочину президента.
- Після прийняття рішення про звинувачення президента депутати звертаються до Конституційного і Верховного судів, які мають підтвердити конституційність розгляду справи про імпічмент і наявність у діях президента ознак злочину.
- Для рішення про імпічмент необхідні голоси не менше як 3/4 конституційного складу Верховної Ради. Якщо рішення не набрало необхідної кількості голосів, спікер від імені парламенту вибачається перед президентом у письмовій формі.
- У випадку відставки президента за власним бажанням процедура імпічменту припиняється на будь-якій стадії, а провадження у судах закриваються.