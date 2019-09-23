Совет общественного контроля НАБУ призвал Зеленского не распространять дезинформацию

После видео президента Владимира Зеленского с призывом сообщать о коррупции в антикоррупционное бюро, совет общественного контроля бюро заявил, что НАБУ по закону не расследует все коррупционные преступления.

Источник: пресс-служба совета общественного контроля НАБУ

Дословно: "Детективы бюро занимаются уголовными коррупционными правонарушениями, совершенные высшими должностными лицами, уполномоченными на выполнение функций государства или местного самоуправления, и составляют угрозу национальной безопасности.

Из-за ложной информации о полномочиях бюро, горячая линия НАБУ будет перегружена звонками о нарушениях, которые не являются подследственными органу...

Призываем президента растолковать сферу ответственности НАБУ и указать, что по поводу коррупционных преступлений, которые не входят в компетенцию НАБУ, надо обращаться к Национальной полиции, Государственному бюро расследований и Службе безопасности.

Если президент хочет помочь правоохранительным органам в борьбе с коррупцией, предлагаем ему рассмотреть вопрос универсальной горячей линии для сообщений о коррупционных правонарушениях".

Детали: Отмечается, что такие действия Зеленского могут привести к дестабилизации работы НАБУ и вызвать шквал негатива населения, поскольку из-за незнания КПК граждане потребуют от НАБУ расследования дел, которые ему не подследственные.

В совете напомнили, что НАБУ расследует преступления топ-чиновников за нарушение 13 ст. УК.

В частности, детективы осуществляют досудебное расследование уголовных правонарушений по ст. 191, 206-2, 209, 210, 211, 354 (в отношении работников юридических лиц публичного права), 364, 366-1, 368, 368-2, 369, 369-2, 410 УК, с учетом условий, определенных частью 5 статьи 216 УПК Украины.

Кроме того размер ущерба должен превышать 960 500 гривен.

В совете напомнили, что за заведомо ложное сообщение о совершении преступления предусмотрено наказание по ст. 383 УК.

В пресс-службе НАБУ "Украинской правде" не смогли ответить, увеличилось ли количество обращений в ведомство после публикации видео президента.

Общественный совет контроля НАБУ состоит из представителей общественных организаций. В частности, в состав совета входят представители ОО "С14", "Демократична сокира орди" и тд.

Что было раньше: 23 сентября на Facebook-странице президента Владимира Зеленского было размещено видеопризыв звонить на горячую линию НАБУ по поводу всех видов коррупции.

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