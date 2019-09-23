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Зеленский дал старт реформе прокуратуры

Понедельник, 23 сентября 2019, 16:43
Зеленский дал старт реформе прокуратуры

Президент Владимир Зеленский подписал принятый Верховной Радой закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно первоочередных мер по реформе органов прокуратуры".

Источник: статус законопроекта №1032

Детали: Согласно информации на сайте парламента, 23 сентября закон подписал спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков, документ передали в Офис президента и в этот же день он возвращен с подписью президента.

 

Этот закон вступает в силу со дня, следующего за днем опубликования, кроме пунктов и подпунктов, которые вступают в силу со дня начала работы Офиса Генерального прокурора, региональных прокуратур, окружных прокуратур соответственно.

Согласно принятому закону, Генпрокуратуру должны переименовать в "Офис генерального прокурора".

Военную прокуратуру ликвидируют, штат прокуратуры уменьшат в результате переаттестации. Деятельность квалификационно-дисциплинарной комиссии прокуроров приостановят до 1 января 2021 года.

К генеральному прокурору вернут требование иметь высшее юридическое образование.

Украинская правда
Темы: прокуратураГенпрокуратура
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