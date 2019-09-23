Зеленский дал старт реформе прокуратуры
Президент Владимир Зеленский подписал принятый Верховной Радой закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно первоочередных мер по реформе органов прокуратуры".
Источник: статус законопроекта №1032
Детали: Согласно информации на сайте парламента, 23 сентября закон подписал спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков, документ передали в Офис президента и в этот же день он возвращен с подписью президента.
Этот закон вступает в силу со дня, следующего за днем опубликования, кроме пунктов и подпунктов, которые вступают в силу со дня начала работы Офиса Генерального прокурора, региональных прокуратур, окружных прокуратур соответственно.
Согласно принятому закону, Генпрокуратуру должны переименовать в "Офис генерального прокурора".
Военную прокуратуру ликвидируют, штат прокуратуры уменьшат в результате переаттестации. Деятельность квалификационно-дисциплинарной комиссии прокуроров приостановят до 1 января 2021 года.
К генеральному прокурору вернут требование иметь высшее юридическое образование.