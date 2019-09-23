Жеваго кличуть у ДБР, щоб вручити підозру

Екс-нардепа Костянина Жеваго викликають до Державного бюро розслідувань для вручення підозри.

Джерело: Повістка на сайті Генеральної прокуратури.

Дослівно: "Гр-н Жеваго Костянтин Валентинович… Вам необхідно з’явитися 27 вересня 2019 року об "11" год. "00" хв. в кабінет № 906 до Державного бюро розслідувань за адресою: м. Київ, вул. Симона Петлюри, 15… для вручення письмового повідомлення про підозру та допиту в якості підозрюваного".

Деталі: У повістці не вказано статті ККУ, за якими підозрюють Жеваго.

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