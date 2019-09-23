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Жеваго кличуть у ДБР, щоб вручити підозру

Понеділок, 23 вересня 2019, 17:50
Жеваго кличуть у ДБР, щоб вручити підозру

Екс-нардепа Костянина Жеваго викликають до Державного бюро розслідувань для вручення підозри.

Джерело: Повістка на сайті Генеральної прокуратури.

Дослівно: "Гр-н Жеваго Костянтин Валентинович… Вам необхідно з’явитися 27 вересня 2019 року об "11" год. "00" хв. в кабінет № 906 до Державного бюро розслідувань за адресою: м. Київ, вул. Симона Петлюри, 15… для вручення письмового повідомлення про підозру та допиту в якості підозрюваного".

Деталі: У повістці не вказано статті ККУ, за якими підозрюють Жеваго.

Передісторія:

  • У серпні Державне бюро розслідувань оголосило двом топ-менеджерам збанкрутілого банку Жеваго "Фінанси та кредит" про підозру в розтраті 2,5 млрд грн фінустанови.
  • На причетність до злочину також перевіряли народного депутата.
  • Заступник голови Державного бюро розслідувань Ольга Варченко тоді повідомила, що матеріали, зібранні слідством, дають підставу вважати що екс-заступник голови правління банку, начальник одного із управлінь фінустанови та інші топ-менеджери причетні до організації злочинної схеми з розтрати грошей банку.
  • Про підозру також було повідомлено п’ятьом топ-посадовцям банку, двоє з яких зараз оголошено у міжнародний розшук.

Українська правда

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Теми: ЖевагоДБРбанки
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