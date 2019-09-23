ФІФА назвала найкращого гравця року

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Понеділок, 23 вересня 2019, 23:07

Форвард "Барселони" Ліонель Мессі названий найкращим гравцем року за версією ФІФА The Best.

Церемонія нагородження переможців пройшла у понеділок 23 вересня у Мілані.

Окрім Мессі на цю нагороду також претендували нападник "Ювентуса" Кріштіану Роналду та захисник "Ліверпуля" Вірджил ван Дейк.

Найкращим тренером року The Best визнаний наставник "Ліверпуля" Юрген Клопп, котрий виграв з англійською командою Лігу Чемпіонів у цьому сезоні.

Переможцем у номінації за найкрасивіший гол сезону став півзахисник угорського "Дебрецена" Даніель Жорі. Він обійшов у голосуванні Ліонеля Мессі та півзахисника "Рівер Плейта" Хуана Кінтеро.

Приз ФІФА Fair Play (За чесну гру) отримав наставник англійського "Лідса" Марсело Б`єлса. Він дав команду своїм гравцям пропустити гол від "Астон Вілли" після того, як його футболісти забили гол в моменті, коли суперник отримав травму. Той матч закінчився у нічию і "Лідс" не зумів пробитися в англійську Прем`єр-лігу.

Найкращим воротарем сезону був визнаний Аліссон Бекер із "Ліверпуля".

Микола Аврамчук, для УП

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Теми: футбол


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