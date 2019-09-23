ФИФА назвала лучшего игрока года

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Понедельник, 23 сентября 2019, 23:07

Форвард "Барселоны" Лионель Месси назван лучшим игроком года по версии ФИФА The Best.

Церемония награждения победителей прошла в понедельник, 23 сентября в Милане.

Кроме Месси, на эту награду претендовал нападающий "Ювентуса" Криштиану Роналду и защитник "Ливерпуля" Вирджил ван Дейк.

Лучшим тренером года The Best признан наставник "Ливерпуля" Юрген Клопп, который выиграл с английской командой Лигу Чемпионов в этом сезоне.

Победителем в номинации за самый красивый гол сезона стал полузащитник венгерского "Дебрецена" Даниэль Жоре. Он обошел в голосовании Лионеля Месси и полузащитника "Ривер Плейт" Хуана Кинтеро.

Приз ФИФА Fair Play (За честную игру) получил наставник английского "Лидса" Марсело Бьелса. Он дал команду своим игрокам пропустить гол от "Астон Виллы" после того, как его футболисты забили гол в моменте, когда соперник получил травму. Тот матч закончился вничью и "Лидс" не смог пробиться в английскую Премьер-лигу.

Лучшим вратарем сезона был признан Алиссон Бекер из "Ливерпуля".

Николай Аврамчук, для УП

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Темы: футбол


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