Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

"Нас там не чекають": представниця уряду в Раді поставила під сумнів курс України до НАТО

Вівторок, 24 вересня 2019, 00:15

Представник уряду у Верховній Раді Ірина Верещук вважає, що НАТО не збирається приймати Україну до своїх лав і тому варто переглянути підхід до відносин з Альянсом.

Як повідомляє "Європейська правда", про це вона заявила в інтерв'ю каналу 112.

"Ми хочемо, але нас не беруть. І ми стукаємо в закриті двері і втрачаємо репутаційно. Нам не можна йти туди, де нас не чекають. Нам треба рухатися, ставати міцнішими, більш злагоджено. У нас є програми співпраці, все. Але чомусь в Грузії це одна частина роботи, а у нас - інша. І навіть про політичну частини йдеться", - сказала Верещук.

Вона зазначила, що Україна досить успішно виконує компонент з безпеки і переходи на стандарти НАТО, прописані в стратегії національної безпеки, але політичний компонент залишається відкритим.

"Ми говоримо і часто піддаємо себе критиці, але повинні говорити людям правду. Нас не чекають в НАТО. Швидше, Грузію візьмуть. І я була дуже здивована, тому що в 2008 році Грузія і Україна мали однакову можливість отримати ПДЧ. Ми жертви агресії, і сьогодні серйозно стоїть питання про включення Грузії в НАТО, а про Україну взагалі питання не стоїть", - сказала вона.

Причину небажання Альянсу надавати членство України Верещук бачить в позиції Росії.

"Я далека від думки, що РФ хоча б колись нам "дозволить", якщо таке слово можна застосувати до суверенної незалежної держави, вступити в НАТО. Повинна змінитися парадигма. Повинно змінитися, напевно, саме НАТО, щоб дозволити вступити Україні, незважаючи на думку Росії", - сказала вона.

Верещук представляє партію "Слуга народу" і входить в парламентський комітет з питань національної безпеки, оборони та розвідки, є головою підкомітету з державної безпеки та оборони.

На початку вересня Кабінет міністрів України призначив Верещук представницею уряду у Верховній Раді України.

Як відомо, у 2018 році Саміт Північноатлантичного альянсу підтвердив євроатлантичні прагнення України. 

Читайте також: "Аспірант Альянсу: що означає та що змінює новий статус у відносинах Україна-НАТО".

"Українська правда" у Threads

Теми: НАТО
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Хакери зламали захист "Київстару" через обліковий запис одного зі співробітників – гендиректор

В ЄС оцінили у 20-30% шанси України на переговори про вступ

Тарнавський: Інформація про те, що Росія взяла Мар'їнку – провокації

Оновлено"Київстар" повідомив про відновлення голосового зв'язку

Данія готує нову допомогу Україні: танки, дрони і боєприпаси на €1 млрд

Зеленський – Орбану: Назви хоч одну причину, чому Україна не має бути в ЄС

Усі новини...
НАТО
Від Вільнюса до Вільнюса
Байден: Зараз Україна не готова до членства в НАТО
Україна заслуговує на членство в НАТО – Ердоган
Останні новини
22:24
НАТО збільшив спільний військовий бюджет на 2024 рік на 12%
22:20
ОновленоРосіяни запустили ударні БпЛА з кількох напрямків, в Одесі лунали вибухи
22:07
Місцева влада заборонила польським перевізникам заблокувати кордон у Дорогуську
21:52
відео"Радіо Свобода" показало відео, де росіяни прикриваються полоненими бійцями ЗСУ
21:25
Через удар РФ у слюсаря в Одесі двічі зупинилося серце, і він помер
21:23
Хакери зламали захист "Київстару" через обліковий запис одного зі співробітників – гендиректор
21:09
В Арктиці зафіксували найтепліше літо за всю історію спостережень – вчені
21:01
"Київстар" сподівається відновити послуги смс і передачі даних уночі
20:41
В ЄС вважають, що Австрія погодиться на переговори про вступ України
20:40
Tesla відкличе більше 2 мільйонів електромобілів через проблеми з автопілотом
Усі новини...
Реклама: