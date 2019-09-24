"Нас там не чекають": представниця уряду в Раді поставила під сумнів курс України до НАТО

Представник уряду у Верховній Раді Ірина Верещук вважає, що НАТО не збирається приймати Україну до своїх лав і тому варто переглянути підхід до відносин з Альянсом.

Як повідомляє "Європейська правда", про це вона заявила в інтерв'ю каналу 112.

"Ми хочемо, але нас не беруть. І ми стукаємо в закриті двері і втрачаємо репутаційно. Нам не можна йти туди, де нас не чекають. Нам треба рухатися, ставати міцнішими, більш злагоджено. У нас є програми співпраці, все. Але чомусь в Грузії це одна частина роботи, а у нас - інша. І навіть про політичну частини йдеться", - сказала Верещук.

Вона зазначила, що Україна досить успішно виконує компонент з безпеки і переходи на стандарти НАТО, прописані в стратегії національної безпеки, але політичний компонент залишається відкритим.

"Ми говоримо і часто піддаємо себе критиці, але повинні говорити людям правду. Нас не чекають в НАТО. Швидше, Грузію візьмуть. І я була дуже здивована, тому що в 2008 році Грузія і Україна мали однакову можливість отримати ПДЧ. Ми жертви агресії, і сьогодні серйозно стоїть питання про включення Грузії в НАТО, а про Україну взагалі питання не стоїть", - сказала вона.

Причину небажання Альянсу надавати членство України Верещук бачить в позиції Росії.

"Я далека від думки, що РФ хоча б колись нам "дозволить", якщо таке слово можна застосувати до суверенної незалежної держави, вступити в НАТО. Повинна змінитися парадигма. Повинно змінитися, напевно, саме НАТО, щоб дозволити вступити Україні, незважаючи на думку Росії", - сказала вона.

Верещук представляє партію "Слуга народу" і входить в парламентський комітет з питань національної безпеки, оборони та розвідки, є головою підкомітету з державної безпеки та оборони.

На початку вересня Кабінет міністрів України призначив Верещук представницею уряду у Верховній Раді України.

Як відомо, у 2018 році Саміт Північноатлантичного альянсу підтвердив євроатлантичні прагнення України.

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