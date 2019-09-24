"Нас там не ждут": представительница Кабмина в Раде поставила под сомнение курс Украины в НАТО

Представитель правительства в Верховной Раде Ирина Верещук считает, что НАТО не собирается принимать Украину в свои ряды и поэтому пересмотреть подход к отношениям с Альянсом.

Как сообщает "Европейская правда", об этом она заявила в интервью каналу 112.

"Мы хотим, но нас не берут. И мы стучим в закрытые двери и теряем репутационно. Нам нельзя идти туда, где нас не ждут. Нам надо двигаться, становиться крепче, слаженнее. У нас есть программы сотрудничества, все. Но почему-то в Грузии это одна часть работы, а у нас – другая. И даже о политической части идет речь", - сказала Верещук.

Она отметила, что Украина довольно успешно выполняет компонент по безопасности и переходы на стандарты НАТО, прописанные в стратегии национальной безопасности, но политический компонтет остается открытым.

"Мы говорим и часто подвергаем себя критике, но должны говорить людям правду. Нас не ждут в НАТО. Скорее, Грузию возьмут. И я была очень удивлена, потому что в 2008 году Грузия и Украина имели одинаковую возможность получить ПДЧ. Мы жертвы агрессии, и сегодня серьезно стоит вопрос о включении Грузии в НАТО, а об Украине вообще вопрос не стоит", - сказала она.

Причину нежелания Альянса предоставлять членство Украины Верещук видит в позиции России.

"Я далека от мысли, что РФ хотя бы когда-то нам "позволит", если такое слово можно применить к суверенному независимому государству, вступить в НАТО. Должна измениться парадигма. Должно измениться, наверное, именно НАТО, чтобы разрешить вступить Украине, несмотря на мнение России", - сказала она.

Верещук представляет партию "Слуга народа" и входит в парламентский комитет по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки, является председателем подкомитета по государственной безопасности и обороны.

В начале сентября Кабинет министров Украины назначил Верещук представительницей правительства в Верховной Раде Украины.

Как известно, в 2018 году Саммит Североатлантического альянса подтвердил евроатлантические стремления Украины.

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