16-річна шведська активістка звернулась до ООН: Ми – на порозі масового вимирання

Шведська активістка Ґрета Тунберґ, яка стала лідеркою світового екологічного руху, виступила перед очільниками різних країн, що зібрались на кліматичному саміті ООН.

Джерело: Голос Америки.

"Це все – неправильно. Я не маю бути тут. Я маю бути у школі – на іншому боці океану", - наголосила активістка в емоційному зверненні до лідерів світу.

Тунберґ звинуватила посадовців в тому, що вони не вживають необхідних дій, щоб попередити кризу в сфері клімату і зневажають наукові факти, що підтверджують наближення екологічної катастрофи.

"Як ви смієте?" Ґрета Тунберґ звинуватила світових лідерів в тому, що вони "можуть говорити лише про гроші, і казочки про вічне економічне зростання коли "ми – на порозі масового вимирання". pic.twitter.com/jqTt9U7iTs — Голоc Амepики (@chastime) September 23, 2019

"Ви всі звертається до нас, молоді, у пошуку надії. Як ви можете? - продовжила активістка. - Ви вкрали мої мрії і моє дитинство вашими порожніми словами. Але мені іще пощастило. Люди страждають. Люди вмирають, екосистеми руйнуються. Ми – на порозі масового вимирання, і все, про що ви можете говорити – це гроші, і казочки про вічне економічне зростання. Як ви смієте?"

Ґрета разом із 15 іншими активістами подала скарги до ООН. В документі активісти заявляють, що своєю бездіяльністю в сфері збереження клімату, світові лідери порушують права дітей.

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш заявив пресі перед самітом — "Визнаймо, у нас не залишилось часу. Ми програємо боротьбу зі зміною клімату".

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