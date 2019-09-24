16-летняя шведская активистка обратилась к ООН: Мы - на пороге массового вымирания

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Вторник, 24 сентября 2019, 00:48

Шведская активистка Грета Тунберґ, которая стала лидером мирового экологического движения, выступила перед руководителями разных стран, которые собрались на климатическом саммите ООН.

Источник: Голос Америки.

"Это все - неправильно. Я не должен быть здесь. Я должен быть в школе - на другой стороне океана", - отметила активистка в эмоциональном обращении к лидерам мира.

Тунберґ обвинила чиновников в том, что они не принимают необходимых действий, чтобы предупредить кризис в сфере климата и презирают научные факты, подтверждающие надвигающуюся экологическую катастрофу.

"Вы все обращаетесь к нам, молодежи, в поиске надежды. Как вы можете? - продолжила активистка. - Вы украли мои мечты и мое детство вашими пустыми словами. Но мне еще повезло. Люди страдают. Люди умирают, экосистемы разрушаются. Мы - на пороге массового вымирания, и все, о чем вы можете говорить - это деньги, и сказки о вечном экономическом росте. Как вы смеете? "

Грета вместе с 15 другими активистами подала жалобу в ООН. В документе активисты заявляют, что своим бездействием в сфере сохранения климата, мировые лидеры нарушают права детей.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил прессе перед саммитом - "Признаем, у нас не осталось времени. Мы проигрываем борьбу с изменением климата".

Напомним:

  • В Нью-Йорке прошел масштабный митинг в рамках глобального протеста против политики правительств, которая приводит к глобальной климатической кризиса. На акцию пришли около 300 000 человек.
  • Грету Тунберг, основательницу климатического движение, номинировали на Нобелевскую премию мира.

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Темы: ООН


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