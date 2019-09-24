16-летняя шведская активистка обратилась к ООН: Мы - на пороге массового вымирания

Шведская активистка Грета Тунберґ, которая стала лидером мирового экологического движения, выступила перед руководителями разных стран, которые собрались на климатическом саммите ООН.

Источник: Голос Америки.

"Это все - неправильно. Я не должен быть здесь. Я должен быть в школе - на другой стороне океана", - отметила активистка в эмоциональном обращении к лидерам мира.

Тунберґ обвинила чиновников в том, что они не принимают необходимых действий, чтобы предупредить кризис в сфере климата и презирают научные факты, подтверждающие надвигающуюся экологическую катастрофу.

"Як ви смієте?" Ґрета Тунберґ звинуватила світових лідерів в тому, що вони "можуть говорити лише про гроші, і казочки про вічне економічне зростання коли "ми – на порозі масового вимирання". pic.twitter.com/jqTt9U7iTs — Голоc Амepики (@chastime) September 23, 2019

"Вы все обращаетесь к нам, молодежи, в поиске надежды. Как вы можете? - продолжила активистка. - Вы украли мои мечты и мое детство вашими пустыми словами. Но мне еще повезло. Люди страдают. Люди умирают, экосистемы разрушаются. Мы - на пороге массового вымирания, и все, о чем вы можете говорить - это деньги, и сказки о вечном экономическом росте. Как вы смеете? "

Грета вместе с 15 другими активистами подала жалобу в ООН. В документе активисты заявляют, что своим бездействием в сфере сохранения климата, мировые лидеры нарушают права детей.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил прессе перед саммитом - "Признаем, у нас не осталось времени. Мы проигрываем борьбу с изменением климата".

Напомним: