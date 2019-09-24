Україна реєструє нових внутрішньо переміщених громадян

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Вівторок, 24 вересня 2019, 03:46

Кількість внутрішньо переміщених громадян в Україні перевищила 1 мільйон 410 тисяч осіб.

Джерело: Урядовий портал.

"Станом на 23 вересня 2019 року, за даними Єдиної інформаційної бази даних про внутрішньо переміщених осіб, взято на облік 1 410 615 переселенців з тимчасово окупованих територій Донецької та Луганської областей та АР Крим", - зазначається в повідомленні.

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Теми: Донбас Крим


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