Украина регистрирует новых внутренне перемещенных граждан

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Вторник, 24 сентября 2019, 03:46

Количество внутренне перемещенных лиц в Украине превысило 1 миллион 410 тысяч человек.

Источник: Правительственный портал.

"По состоянию на 23 сентября 2019 года, по данным Единой информационной базы данных о внутренне перемещенных лицах, взяты на учет 1 410 615 переселенцев с временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей и АР Крым", - отмечается в сообщении.

Напомним:

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Темы: Донбасс Крым


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