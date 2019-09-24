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Зеленський у США пообіцяв діаспорі боронити Україну – президент УККА

Вівторок, 24 вересня 2019, 08:39
Зеленський у США пообіцяв діаспорі боронити Україну – президент УККА

Володимир Зеленський у Нью-Йорку розповів представникам діаспори про свої плани відновлення територіальної цілісності України. 

Джерело: коментар президента Українського конгресового комітету Америки Андрія Футея "Укрінформу". 

Пряма мова Футея: "Президент був дуже відкритий з нами. Він людина, яка має страшний тягар на своїх плечах у нинішній ситуації. Але він відверто пояснив нам деякі свої плани, зокрема щодо Донбасу, Криму". 

"Він нас запевнив, що його шлях полягає у подальшому захисті української ідентичності, української територіальної цілісності, поверненні всіх наших територій, вигнанні ворога, який окупував Україну". 

 
Фото з Twitter Голосу америки 

Деталі: Зустріч Зеленського з діаспорою відбулася в Українському інституті Америки ввечері 23 вересня у рамках візиту українського президента до Нью-Йорка для участі у Генеральній асамблеї ООН.

Футей додав, що громада була приємно вражена, що Зеленський приїхав на зустріч із діаспорою найпершим чином, одразу з літака. 

Він також розповів, що президент окреслив своє бачення ролі американської діаспори, зокрема, у спілкуванні з американською владою стосовно подальшого розвитку України. 

Очільник УККА зазначив, що українці США щиро бажають Зеленському вдалих зустрічей у Нью-Йорку та розповів, що громада поділяє занепокоєння з приводу скандалу у внутрішній політиці США, пов’язаного з Україною. 

За словами Футея, Зеленський очікує від зустрічі з президентом США відкритості і хоче почути, "який його план щодо України", адже в такий "неприємний час", коли Україна опинилася в епіцентрі політичного протистояння двох американських партій, "головне, щоб ми тримали лінію, щоб надалі й республіканці, і демократи підтримували Україну, – так, як це завжди відбувалося досі". 

"Українська правда" в Threads

Теми: ЗеленськийСШАдіаспора
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