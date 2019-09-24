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Зеленский в США пообещал диаспоре защищать Украину – президент УККА

Вторник, 24 сентября 2019, 08:39
Зеленский в США пообещал диаспоре защищать Украину – президент УККА

Владимир Зеленский в Нью-Йорке рассказал представителям диаспоры о своих планах восстановления территориальной целостности Украины.

Источник: комментарий президента Украинского конгрессового комитета Америки Андрея Футея "Укринформу".

Прямая речь Футея: "Президент был очень открыт с нами. Он человек, который имеет страшный груз на своих плечах в нынешней ситуации. Но он откровенно объяснил нам некоторые свои планы, в том числе относительно Донбасса, Крыма".

"Он нас заверил, что его путь заключается в дальнейшей защите украинской идентичности, украинской территориальной целостности, возвращении всех наших территорий, изгнании врага, который оккупировал Украину". 

 
Фото с Twitter Голоса америки

Детали: Встреча Зеленского с диаспорой состоялась в Украинском институте Америки вечером 23 сентября в рамках визита украинского президента в Нью-Йорк для участия в Генеральной ассамблее ООН.

Футей добавил, что община была приятно удивлена, что Зеленский приехал на встречу с диаспорой сразу с самолета.

Он также рассказал, что президент обозначил свое видение роли американской диаспоры, в частности, в общении с американскими властями относительно дальнейшего развития Украины.

Глава УККА отметил, что украинцы США искренне желают Зеленскому удачных встреч в Нью-Йорке и рассказал, что община разделяет беспокойство по поводу скандала во внутренней политике США, связанного с Украиной.

По словам Футея, Зеленский ожидает от встречи с президентом США открытости и хочет услышать, "какой его план относительно Украины", ведь в такой "неприятный время", когда Украина оказалась в эпицентре политического противостояния двух американских партий, "главное, чтобы мы держали линию, чтобы в дальнейшем и республиканцы, и демократы поддерживали Украину, – так, как это всегда было до сих пор".

"Украинская правда" в Threads

Темы: ЗеленскийСШАдиаспора
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