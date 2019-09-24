Один із заступників Кличка відмовляється звільнятися
Заступник мера столиці Віталія Кличка Дмитро Давтян заявив, що не планує писати заяви про звільнення, попри прохання глави КМДА.
Джерело: Facebook-сторінка Дмитра Давтяна
Пряма мова Давтяна: "Пан Кличко на прес-конференції заявив, що я написав заяву про звільнення з посади заступника голови КМДА.
З етичних міркувань критикувати не буду. Скажу лише, що заяву не писав, писати не збираюся, а про це дізнався з новин".
Деталі: На думку Давтяна, Кличко бореться за своє політичне майбутнє. Він вважає, що мер "не зміг опиратися зовнішнім силам та поставив їх інтереси вище самих киян".
Давтян запевнив, що продовжить "працювати на благо киян".
Що було раніше: 23 вересня Кличко заявив, що планує звільнити з посад двох своїх заступників Олександра Спасибка і Дмитра Давтяна. За словами Кличка, він попросив їх написати заяви про звільнення.
Давтян у КМДА працював над проектами транспортної інфраструктури.
Нагадаємо:
- Давтян є сином відомого харківського бізнесмена Олександр Давтяна, засновника і президента "Інвестиційної групи "DAD"" (куди входять АТ "Давтян і Ко", готельний бізнес: АТ "Готель "Харків"", готель "Палас", готель "Інтернасіональ", компанія "Континент груп" (ресторанний бізнес, салони краси, будівельний бізнес ("Континент-Строй"), виробництво будматеріалів, продаж нерухомості, а також торгівля пально-мастильними матеріалами ("Континент-АЗС)", фірма "Піротекс", Медіа група "Объектив" (ТРК "Simon", РА "Simon", щотижневик "Объективно", газета "Simon")).
- З 29 квітня 2016 року він працював на посаді першого заступника голови Запорізької обласної державної адміністрації, а в 2017 році став заступником Кличка.