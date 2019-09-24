Один из заместителей Кличко отказывается увольняться

Заместитель мэра столицы Виталия Кличко Дмитрий Давтян заявил, что не планирует писать заявления об увольнении, несмотря на слова главы КГГА.

Источник: Facebook-страница Дмитрия Давтяна.

Прямая речь Давтяна: "Господин Кличко на пресс-конференции заявил, что я написал заявление об увольнении с должности заместителя председателя КГГА.

По этическим соображениям критиковать не буду. Скажу лишь, что заявление не писал, писать не собираюсь, а об этом узнал из новостей".

Детали: По мнению Давтяна, Кличко борется за свое политическое будущее. Он считает, что мэр "не смог противостоять внешним силам и поставил их интересы выше самих киевлян".

Давтян заверил, что продолжит "работать на благо киевлян".

Что было раньше: 23 сентября Кличко заявил, что планирует уволить с должностей двух своих заместителей Александра Спасибка и Дмитрия Давтяна. По словам Кличко, он попросил их написать заявления об увольнении.

Давтян в КГГА работал над проектами транспортной инфраструктуры.

Напомним: