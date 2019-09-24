Один из заместителей Кличко отказывается увольняться

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Вторник, 24 сентября 2019, 11:08

Заместитель мэра столицы Виталия Кличко Дмитрий Давтян заявил, что не планирует писать заявления об увольнении, несмотря на слова главы КГГА.

Источник: Facebook-страница Дмитрия Давтяна.

Прямая речь Давтяна: "Господин Кличко на пресс-конференции заявил, что я написал заявление об увольнении с должности заместителя председателя КГГА.

По этическим соображениям критиковать не буду. Скажу лишь, что заявление не писал, писать не собираюсь, а об этом узнал из новостей".

Детали: По мнению Давтяна, Кличко борется за свое политическое будущее. Он считает, что мэр "не смог противостоять внешним силам и поставил их интересы выше самих киевлян".

Давтян заверил, что продолжит "работать на благо киевлян".

Что было раньше: 23 сентября Кличко заявил, что планирует уволить с должностей двух своих заместителей Александра Спасибка и Дмитрия Давтяна. По словам Кличко, он попросил их написать заявления об увольнении.

Давтян в КГГА работал над проектами транспортной инфраструктуры.

Напомним:

  • Давтян является сыном известного харьковского бизнесмена Александр Давтяна, основателя и президента "Инвестиционной группы "DAD" (куда входят АО "Давтян и Ко", гостиничный бизнес: АО "Гостиница "Харьков", гостиница "Палас", гостиница "Интернасиональ", компания "Континент групп" (ресторанный бизнес, салоны красоты, строительный бизнес ("Континент-Строй"), производство стройматериалов, продажа недвижимости, а также торговля горюче-смазочными материалами ("Континент-АЗС)", фирма "Пиротекс", медиа группа "Объектив" (ТРК "Simon", РА "Simon", еженедельник "Объективно", газета "Simon").
  • С 29 апреля 2016 он работал на должности первого заместителя председателя Запорожской областной государственной администрации, а в 2017 году стал заместителем Кличко.

Украинская правда

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Темы: Кличко Киев КГГА


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