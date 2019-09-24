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Міністр оборони: Перехід на контрактну армію можливий навіть за умови конфлікту на сході

Вівторок, 24 вересня 2019, 11:05

Міністр оборони України Андрій Загороднюк вважає за можливе повністю перевести армію на контракту основу навіть за умови конфлікту на Донбасі.

Джерело: інтерв'ю Загороднюка українській службі BBC.

Пряма мова Загороднюка: "Ми не бачимо строковиків у ООС, система побудови ЗС не має базуватися на строковиках. Основний компонент - професійна армія. Це можливо зробити. Не можна сказати: у нас відтік, тому давайте закривати строковиками. Наше системне рішення - залучення професіоналів".

Деталі: Відповідаючи на питання, чи може відбутися перехід на контрактну основу, коли на Донбасі конфлікт, Загороднюк заявив, що це реально.

Пряма мова: "Я думаю, що це реально. Зараз йде оборонний огляд, відбувається перегляд структури ЗС, особливо що стосується тих зон, де в нас ООС - там ми бачимо тільки контрактників".

За словами міністра, відповідь на питання, коли можливий повний перехід на контрактну армію, буде визначена до кінця року, а остаточно в наступному році, коли буде вивчено питання структури ЗСУ і ситуацію з безпекою.

Що було раніше: Минулого тижня в інтерв'ю Радіо свобода Загороднюк повідомив, що міністерство оборони не планує скорочувати чисельність Збройних Сил, однак буде змінено їхню структуру.

"Українська правда" в Threads

Теми: Збройні силиарміяДонбасМіноборони
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