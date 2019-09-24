Міністр оборони: Перехід на контрактну армію можливий навіть за умови конфлікту на сході

Міністр оборони України Андрій Загороднюк вважає за можливе повністю перевести армію на контракту основу навіть за умови конфлікту на Донбасі.

Джерело: інтерв'ю Загороднюка українській службі BBC.

Пряма мова Загороднюка: "Ми не бачимо строковиків у ООС, система побудови ЗС не має базуватися на строковиках. Основний компонент - професійна армія. Це можливо зробити. Не можна сказати: у нас відтік, тому давайте закривати строковиками. Наше системне рішення - залучення професіоналів".

Деталі: Відповідаючи на питання, чи може відбутися перехід на контрактну основу, коли на Донбасі конфлікт, Загороднюк заявив, що це реально.

Пряма мова: "Я думаю, що це реально. Зараз йде оборонний огляд, відбувається перегляд структури ЗС, особливо що стосується тих зон, де в нас ООС - там ми бачимо тільки контрактників".

За словами міністра, відповідь на питання, коли можливий повний перехід на контрактну армію, буде визначена до кінця року, а остаточно в наступному році, коли буде вивчено питання структури ЗСУ і ситуацію з безпекою.

Що було раніше: Минулого тижня в інтерв'ю Радіо свобода Загороднюк повідомив, що міністерство оборони не планує скорочувати чисельність Збройних Сил, однак буде змінено їхню структуру.