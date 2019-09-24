Министр обороны: Переход на контрактную армию возможен даже при условии конфликта на востоке

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Вторник, 24 сентября 2019, 11:05

Министр обороны Украины Андрей Загороднюк считает возможным полностью перевести армию на контрактную основу даже при условии конфликта на Донбассе.

Источник: интервью Загороднюка украинской службе BBC.

Прямая речь Загороднюка: "Мы не видим срочников в ООС, система построения ВС не должна базироваться на срочниках. Основной компонент - профессиональная армия. Это возможно сделать. Нельзя сказать: у нас отток, поэтому давайте закрывать срочниками. Наше системное решение - привлечение профессионалов".

Детали: Отвечая на вопрос, возможен ли переход на контрактную основу, когда на Донбассе конфликт, Загороднюк заявил, что это реально.

Прямая речь: "Я думаю, что это реально. Сейчас идет оборонный обзор, происходит пересмотр структуры ВС, особенно касается тех зон, где у нас ООС - там мы видим только контрактников".

По словам министра, ответ на вопрос, когда возможен полный переход на контрактную армию, будет определен до конца года, а окончательно в следующем году, когда будет изучен вопрос структуры ВСУ и ситуация с безопасностью.

Что было раньше: На прошлой неделе в интервью Радио Свобода Загороднюк сообщил, что министерство обороны не планирует сокращать численность Вооруженных Сил, однако изменится их структуру.

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Темы: Вооруженные силы армия Донбасс Минобороны


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