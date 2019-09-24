Министр обороны: Переход на контрактную армию возможен даже при условии конфликта на востоке
Министр обороны Украины Андрей Загороднюк считает возможным полностью перевести армию на контрактную основу даже при условии конфликта на Донбассе.
Источник: интервью Загороднюка украинской службе BBC.
Прямая речь Загороднюка: "Мы не видим срочников в ООС, система построения ВС не должна базироваться на срочниках. Основной компонент - профессиональная армия. Это возможно сделать. Нельзя сказать: у нас отток, поэтому давайте закрывать срочниками. Наше системное решение - привлечение профессионалов".
Детали: Отвечая на вопрос, возможен ли переход на контрактную основу, когда на Донбассе конфликт, Загороднюк заявил, что это реально.
Прямая речь: "Я думаю, что это реально. Сейчас идет оборонный обзор, происходит пересмотр структуры ВС, особенно касается тех зон, где у нас ООС - там мы видим только контрактников".
По словам министра, ответ на вопрос, когда возможен полный переход на контрактную армию, будет определен до конца года, а окончательно в следующем году, когда будет изучен вопрос структуры ВСУ и ситуация с безопасностью.
Что было раньше: На прошлой неделе в интервью Радио Свобода Загороднюк сообщил, что министерство обороны не планирует сокращать численность Вооруженных Сил, однако изменится их структуру.
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