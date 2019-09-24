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Загороднюк розповів, коли ЗСУ повністю перейдуть на стандарти НАТО

Вівторок, 24 вересня 2019, 12:16

Повний перехід ЗСУ на стандарти НАТО можливий за декілька років.

Джерело: інтерв'ю Загороднюка українській службі BBC.

Пряма мова Загороднюка: "Одна бригада може технічно перейти на натівську структуру протягом року. Перехід всіх бригад протягом одного року - це неможливо, але ми говоримо про структуру".

Деталі: Міністр оборони заявив, що це питання включає кілька блоків. За його словами, організаційний блок досить легко вирішити. Йдеться про структуру, розподіл повноважень, демократичний контроль. Цей структурний перехід на рівні керівництва міноборони планує здійснити в наступному році.

Пряма мова: "Соціальне забезпечення, умови проходження служби - це, звичайно, набагато болючіше і складніше питання - на це потрібні роки. Заміна озброєння - це найбільш складне питання, на це теж потрібні будуть роки".

Загороднюк додав, що дуже важливою частиною переходу на стандарти НАТО є підготовка доктрини - це процеси, настанови, статути і так далі.

Пряма мова: "Тільки коли ми забезпечимо цю доктрину, підготовку кадрів, освіту, інфраструктуру, озброєння і військову техніку, тоді ми зможемо говорити про натівські стандарти. В більшій частині перейти можна за декілька років".

Що було раніше: В цьому ж інтерв’ю Загороднюк заявив, що  повний перехід армії на контракту основу можливий навіть за умови конфлікту на Донбасі.

Читайте також: "Аспірант Альянсу: що означає та що змінює новий статус у відносинах Україна-НАТО".

Нагадаємо:

  • Як відомо, у 2018 році Саміт Північноатлантичного альянсу підтвердив євроатлантичні прагнення України. 
  • У вересні 2019 року представник уряду у Верховній Раді Ірина Верещук заявила, що НАТО не збирається приймати Україну до своїх лав і тому варто переглянути підхід до відносин з Альянсом.

Теми: Збройні силиНАТОМіноборони
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