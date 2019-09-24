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Загороднюк рассказал, когда ВСУ полностью перейдут на стандарты НАТО

Вторник, 24 сентября 2019, 12:16

Полный переход ВСУ на стандарты НАТО возможен через несколько лет.

Источник: интервью Загороднюка украинской службе BBC.

Прямая речь Загороднюка: "Одна бригада может технически перейти на натовскую структуру в течение года. Переход всех бригад в течение одного года - это невозможно, но мы говорим о структуре".

Детали: Министр обороны заявил, что этот вопрос включает несколько блоков. По его словам, организационный блок достаточно легко решить. Речь идет о структуре, распределениеи полномочий, демократическом контроле. Этот структурній переход на уровне руководства Минобороны планирует осуществить в следующем году.

Прямая речь: "Социальное обеспечение, условия прохождения службы - это, конечно, гораздо больнее и сложнее вопрос - на это нужны годы. Замена вооружения - это наиболее сложный вопрос, на это тоже нужны будут годы ".

Загороднюк добавил, что очень важной частью перехода на стандарты НАТО является подготовка доктрины - это процессы, установки, уставы и так далее.

Прямая речь: "Только когда мы обеспечим эту доктрину, подготовку кадров, образование, инфраструктуру, вооружение и военную технику, тогда мы сможем говорить о натовские стандарты. В большей части перейти можно за несколько лет ".

Что было раньше: В этом же интервью Загороднюк заявил, что полный переход армии на контрактную основу возможен даже при условии конфликта на Донбассе.

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Напомним:

  • Как известно, в 2018 году Саммит Североатлантического альянса подтвердил евроатлантические стремления Украины.
  • В сентябре 2019 года представитель правительства в Верховной Раде Ирина Верещук заявила, что НАТО не собирается принимать Украину в свои ряды и поэтому надо пересмотреть подход к отношениям с Альянсом.

Темы: Вооруженные силыНАТОМинобороны
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