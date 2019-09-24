"Слуга народу" Верещук каже, що її слова про НАТО висмикнули з розмови

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Вівторок, 24 вересня 2019, 12:55

Народний депутат від партії "Слуга народу", представник уряду у Верховній Раді Ірина Верещук заявляє, що підтримує всі кроки, які наближують Україну до НАТО.

Джерело: коментар Верещук виданню Укрінформ

Пряма мова Верещук: "Нас поки що не чекають там, і я волію бути чесною із суспільством. Але я дивуюся, що на п’ятому році війни ми можемо так легко повестися на російські фейки. Мої слова висмикнули з розмови, перекрутили та поставили в заголовки неіснуюче, що "Україні не потрібне НАТО". І нікому з тих хейтерів не спало на думку подивитися повну версію інтерв’ю і самому зробити висновки".

Деталі: Як наголосила Верещук, "вона не те, що не "проти", а всіма можливостями засобами та силами "за" кроки, які наближають Україну до Північноатлантичного альянсу, за те, щоб стукати в ці двері, за всі програми співробітництва, за впровадження стандартів, а в тому самому інтерв’ю говорила, що проведення Асамблеї НАТО в Україні буде прекрасною для нас можливістю для продовження зміцнення наших відносин".

Що цьому передувало:

  • В інтерв’ю 112 каналу Верещук сказала, що "нам не можна йти туди, де нас не чекають".
  • "Ми хочемо, але нас не беруть. І ми стукаємо в закриті двері і втрачаємо репутаційно. Нам не можна йти туди, де нас не чекають. Нам треба рухатися, ставати міцнішими, більш злагоджено. У нас є програми співпраці, все. Але чомусь в Грузії це одна частина роботи, а у нас - інша. І навіть про політичну частини йдеться", - сказала Верещук.

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Теми: НАТО Слуга народу


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