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"Слуга народа" Верещук говорит, что ее слова о НАТО выдернули из разговора

Вторник, 24 сентября 2019, 12:55

Народный депутат от партии "Слуга народа", представитель правительства в Верховной Раде Ирина Верещук заявляет, что поддерживает все шаги, которые приближают Украину к НАТО.

Источник: комментарий Верещук изданию Укринформ

Прямая речь Верещук: "Нас пока не ждут там, и я предпочитаю быть честной с обществом. Но я удивляюсь, что на пятом году войны мы можем так легко повестить на российские фейки. Мои слова выдернули из разговора, извратили и поставили в заголовки несуществующее, что "Украине не нужно НАТО". И никому из тех хейтеров не пришло в голову посмотреть полную версию интервью и самому сделать выводы".

Детали: Как отметила Верещук, "она не то, что не "против", а всеми возможностями средствами и силами "за" шаги, которые приближают Украину к Североатлантическому альянсу, за то, чтобы стучать в эту дверь, за все программы сотрудничества, по внедрению стандартов, но в том же интервью говорила, что проведение Ассамблеи НАТО в Украине будет прекрасной для нас возможностью для продолжения укрепления наших отношений".

Что этому предшествовало:

  • В интервью 112 канала Верещук сказала, что "нам нельзя идти туда, где нас не ждут".
  • "Мы хотим, но нас не берут. И мы стучим в закрытые двери и теряем репутационно. Нам нельзя идти туда, где нас не ждут. Нам надо двигаться, становиться крепче, более слаженно. У нас есть программы сотрудничества, все. Но почему-то в Грузии это одна часть работы, а у нас - другая. И даже о политической части идет речь", - сказала Верещук.

Темы: НАТОСлуга народа
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