Під Києвом потовклися 9 машин, є загиблий

4667 переглядів
Вівторок, 24 вересня 2019, 13:13

Після пожежі торф’яників під селом Княжичі у Київській області на окружній Броварській дорозі сталося кілька ДТП, загинула людина.

Джерело: прес-служба поліції Київської області

Дослівно: "О 01 годині ночі, під с. Княжичі спричинилася пожежа торф’яників. Густий дим розповсюдився довкола населеного пункту, відтак правоохоронці закрили рух по окружній дорозі, оскільки видимість була не значна.

Під ранок, коли видимість стала достатньою, рух було відновлено, однак в обох напрямках траси сталися аварії".

Деталі: Зокрема, фура в’їхала в легковик, водій якого загинув на місці від отриманих травм. А далі, зіштовхнулися ще чотири транспортних засоби, в одному з яких пасажира доставлено до лікарні.

Відзначається, що ця ДТП трапилася в напрямку села Княжичі. Ще дві аварії з механічними ушкодженнями були в напрямку Києва, але там минулося без постраждалих.

 

Наразі столична патрульна поліція обмежила рух та пустила транспортні засоби через місто Бровари.

 

Нагадаємо:

Українська правда

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Теми: ДТП


powered by lun.ua
Матеріали за темою
На Київщині ще одна ДТП з вантажівкою та автобусом, є загиблі 23 вересня 2019, 11:01
У Чернігові в ДТП загинули 4 підлітків: авто влетіло в дерево 23 вересня 2019, 10:30
На Житомирщині цистерна влетіла в автобус: 9 загиблих 23 вересня 2019, 08:26
Усі новини
Головні новини
Зеленський ветував закон про тимчасові комісії Ради
Депутатську кімнату на вокзалі Києва перетворять на пункт для військових
Скандальний суд дозволив зводити висотку в історичному ареалі Києва
Синоптики попереджають про заморозки до -5
Усі новини
Фото

Надзвичайні краєвиди з кабіни літака

здоров'я

6 змін, які відбуваються з нашим тілом, коли на вулиці стає холодно

Медицина

Як і навіщо змінюється медицина Світловодська