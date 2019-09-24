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Під Києвом потовклися 9 машин, є загиблий

Вівторок, 24 вересня 2019, 13:13

Після пожежі торф’яників під селом Княжичі у Київській області на окружній Броварській дорозі сталося кілька ДТП, загинула людина.

Джерело: прес-служба поліції Київської області

Дослівно: "О 01 годині ночі, під с. Княжичі спричинилася пожежа торф’яників. Густий дим розповсюдився довкола населеного пункту, відтак правоохоронці закрили рух по окружній дорозі, оскільки видимість була не значна.

Під ранок, коли видимість стала достатньою, рух було відновлено, однак в обох напрямках траси сталися аварії".

Деталі: Зокрема, фура в’їхала в легковик, водій якого загинув на місці від отриманих травм. А далі, зіштовхнулися ще чотири транспортних засоби, в одному з яких пасажира доставлено до лікарні.

Відзначається, що ця ДТП трапилася в напрямку села Княжичі. Ще дві аварії з механічними ушкодженнями були в напрямку Києва, але там минулося без постраждалих.

 

Наразі столична патрульна поліція обмежила рух та пустила транспортні засоби через місто Бровари.

 

Нагадаємо:

Українська правда
Теми: ДТП
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