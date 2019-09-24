Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Под Киевом потолклись 9 машин, есть погибший

Вторник, 24 сентября 2019, 13:13

После пожара торфяников под селом Княжичи в Киевской области на окружной Броварской дороге произошло несколько ДТП, погиб человек.

Источник: пресс-служба полиции Киевской области

Дословно: "В 1:00 ночи, у с. Княжичи случился пожар торфяников. Густой дым распространился вокруг населенного пункта, поэтому правоохранители закрыли движение по окружной дороге, поскольку видимость была незначительная.

Под утро, когда видимость стала достаточной, движение было восстановлено, однако в обоих направлениях трассы произошли аварии".

Детали: В частности, фура въехала в легковушку, водитель которого погиб на месте от полученных травм. А дальше, столкнулись еще четыре транспортных средства, в одном из которых пассажир доставлен в больницу.

Отмечается, что это ДТП произошло в направлении села Княжичи. Еще две аварии с механическими повреждениями были в направлении Киева, но там обошлось без пострадавших.

 

Сейчас столичная патрульная полиция ограничила движение и пустила транспортные средства через город Бровары.

 

Напомним:

Украинская правда
Темы: ДТП
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Из-за погоды усилилась проблема с крысами на передовой - разведка Британии

фотоВедущий 24 канала решил не возвращаться в Украину после саммита ЕС

Глава МВД Эстонии допустил помощь с мобилизацией украинцев

Атака "Шахедов": ПВО сбила все запущенные россиянами беспилотники в двух областях

Украина может получить первую партию истребителей F-16 до конца года - ISW

Студент, совершивший смертельную стрельбу в Праге, мог убить раньше отца с дочкой

Все новости...
ДТП
Сбивший насмерть нацгвардейца судья "наехал" на ГБР
Экс-депутат Киевсовета Арьева предстанет перед судом за ДТП
Пассажир автомобиля, въехавшего в колонку АЗС в Киеве, умер в больнице
Последние новости
13:03
В УГКЦ не будут благословлять однополые пары - глава церкви
12:52
ОВА: россияне массированно атаковали ракетами Кировоградщину, работала ПВО
12:43
Посол похвалил правительство Шольца за помощь Украине
12:29
Зеленский ввел санкции против более 50 человек и 140 компаний
12:20
У Орбана обвинили правительство Туска в связях с "империей Сороса"
12:11
В Tesla рассматривают Cybertruck как массовый автомобиль
11:57
Удар РФ по кафе в Краматорске: СБУ назвала мотивы корректировщика
11:44
Был классиком украинского перевода: умер переводчик "Хоббита" и "Улисса" Александр Мокровольский
11:40
Российский "КамАЗ" импортирует детали из Австрии - Trap Aggressor
11:24
Из-за погоды усилилась проблема с крысами на передовой - разведка Британии
Все новости...
Реклама: