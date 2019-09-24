Под Киевом потолклись 9 машин, есть погибший

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Вторник, 24 сентября 2019, 13:13

После пожара торфяников под селом Княжичи в Киевской области на окружной Броварской дороге произошло несколько ДТП, погиб человек.

Источник: пресс-служба полиции Киевской области

Дословно: "В 1:00 ночи, у с. Княжичи случился пожар торфяников. Густой дым распространился вокруг населенного пункта, поэтому правоохранители закрыли движение по окружной дороге, поскольку видимость была незначительная.

Под утро, когда видимость стала достаточной, движение было восстановлено, однако в обоих направлениях трассы произошли аварии".

Детали: В частности, фура въехала в легковушку, водитель которого погиб на месте от полученных травм. А дальше, столкнулись еще четыре транспортных средства, в одном из которых пассажир доставлен в больницу.

Отмечается, что это ДТП произошло в направлении села Княжичи. Еще две аварии с механическими повреждениями были в направлении Киева, но там обошлось без пострадавших.

 

Сейчас столичная патрульная полиция ограничила движение и пустила транспортные средства через город Бровары.

 

Напомним:

Украинская правда

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Темы: ДТП


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