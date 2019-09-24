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Вища рада правосуддя обрала нового голову

Вівторок, 24 вересня 2019, 15:34
Андрій Овсієнко

Вища рада правосуддя обрала собі новим головою Андрія Овсієнка.

Джерело: повідомлення прес-служби ВРП.

Дослівно: "На засіданні Вищої ради правосуддя 24 вересня 2019 року член Вищої ради правосуддя Світлана Шелест запропонувала на посаду голови Вищої ради правосуддя кандидатуру члена Вищої ради правосуддя Овсієнка Андрія Анатолійовича".

Деталі: За кандидатуру Овсієнка під час таємного голосування проголосувало 12 членів ВРП, що становить більше половини від конституційного складу Вищої ради правосуддя. Перед цим ВРП у вівторок припинила повноваження голови Володимира Говорухи.

Овсієнко - родом з Волині, був обраний членом ВРП 15 березня 2017 року. 

Передісторія:

  • Говоруха був обраний головою ВРП у квітні 2019 року.
  • Вища рада правосуддя – орган суддівського врядування, який покликаний забезпечувати незалежність судової влади, а також слідкувати за доброчесністю та професійністю корпусу суддів.

Українська правда

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Теми: суд
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