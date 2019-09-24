Высший совет правосудия избрал нового председателя

Высший совет правосудия выбрал себе новым председателем Андрея Овсиенко.

Источник: сообщение пресс-службы ВСП

Дословно: "На заседании Высшего совета правосудия 24 сентября 2019 член Высшего совета правосудия Светлана Шелест предложил на должность председателя Высшего совета правосудия кандидатуру члена Высшего совета правосудия Овсиенко Андрея Анатольевича".

Детали: За кандидатуру Овсиенко во время тайного голосования проголосовали 12 членов ВСП, что составляет более половины от конституционного состава Высшего совета правосудия. Перед этим ВСП во вторник прекратила полномочия председателя Владимира Говорухи.

Овсиенко - родом из Волыни, был избран членом ВСП 15 марта 2017.

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