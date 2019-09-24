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Загибель 9 людей в ДТП на Одещині: водія фури арештували без застави

Вівторок, 24 вересня 2019, 16:09

Слідство арештувало водія, причетного до ДТП в Одеській області, в результаті якого загинули 9 людей.

Джерело: прес-служба прокуратури Одеської області.

Дослівно: "За клопотанням прокуратури області судом взято під варту без права на заставу водія, причетного до ДТП, що забрала життя дев’яти людей в Овідіопольському районі".

Деталі: У суботу, 21 вересня чоловік за кермом автопоїзда "DAF 95XF430" з напівпричепом-цистерною, прямуючи з Одеси, перевозив вантаж на замовлення підприємства. В прокуратурі вказують, що "під час спуску по дорозі він не обрав безпечної швидкості, не врахував стану завантаженого авто, та не впоравшись з керуванням, виїхав на зустрічну смугу".

Унаслідок порушення правил дорожнього руху водій допустив зіткнення з "MERCEDES-BENS 312D". Авто відкинуло за межі проїжджої частини, унаслідок аварії водій мікроавтобусу та вісім пасажирів загинули на місці від тяжких ушкоджень.

Водію загрожує до 10 років ув’язнення.

Українська правда
Теми: ДТПкримінал
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