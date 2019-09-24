Гибель 9 человек в ДТП в Одесской области: водителя фуры арестовали без залога

319 просмотров
Вторник, 24 сентября 2019, 16:09

Следствие арестовало водителя, причастного к ДТП в Одесской области, в результате которого погибли 9 человек.

Источник: пресс-служба прокуратуры Одесской области.

Дословно: "По ходатайству прокуратуры области судом взят под стражу без права на залог водителя, причастного к ДТП, унесшего жизни девяти человек в Овидиопольском районе".

Детали: В субботу, 21 сентября мужчина за рулем автопоезда "DAF 95XF430" с полуприцепом-цистерной, направляясь из Одессы, перевозил груз по заказу предприятия. В прокуратуре отмечают, что "во время спуска по дороге он не выбрал безопасную скорость, не учел состояния загруженного авто, и не справившись с управлением, выехал на встречную полосу".

Вследствие нарушения правил дорожного движения водитель допустил столкновение с "MERCEDES-BENS 312D". Авто отбросило за пределы проезжей части, в результате аварии водитель микроавтобуса и восемь пассажиров погибли на месте от тяжелых повреждений.

Водителю грозит до 10 лет заключения.

Украинская правда

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Темы: ДТП криминал


powered by lun.ua
Материалы по теме
Под Киевом потолклись 9 машин, есть погибший 24 сентября 2019, 13:13
На Киевщине еще одно ДТП с грузовиком и автобусом, есть погибшие 23 сентября 2019, 11:01
В Чернигове в ДТП погибли 4 подростков: машина влетела в дерево 23 сентября 2019, 10:30
Все новости
Главные новости
Высший совет правосудия избрал нового председателя
Антикоррупционный суд не смог взяться за дело Ефремова
Зеленский ветировал закон о временных комиссиях Рады
Депутатскую комнату на вокзале Киева превратят в пункт для военных
Все новости
Фото

Зимой стильными бывают даже куры

безопасность

Укусы змей: как предотвратить и лечить

здоровье

Почему у некоторых людей постоянно холодные руки

Поиск по сайту
Архив
Весь архів