Гибель 9 человек в ДТП в Одесской области: водителя фуры арестовали без залога

Следствие арестовало водителя, причастного к ДТП в Одесской области, в результате которого погибли 9 человек.

Источник: пресс-служба прокуратуры Одесской области.

Дословно: "По ходатайству прокуратуры области судом взят под стражу без права на залог водителя, причастного к ДТП, унесшего жизни девяти человек в Овидиопольском районе".

Детали: В субботу, 21 сентября мужчина за рулем автопоезда "DAF 95XF430" с полуприцепом-цистерной, направляясь из Одессы, перевозил груз по заказу предприятия. В прокуратуре отмечают, что "во время спуска по дороге он не выбрал безопасную скорость, не учел состояния загруженного авто, и не справившись с управлением, выехал на встречную полосу".

Вследствие нарушения правил дорожного движения водитель допустил столкновение с "MERCEDES-BENS 312D". Авто отбросило за пределы проезжей части, в результате аварии водитель микроавтобуса и восемь пассажиров погибли на месте от тяжелых повреждений.

Водителю грозит до 10 лет заключения.