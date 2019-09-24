Екс-нардепа Микитася підозрюють в хуліганстві

Колишньому народному депутату від групи "Воля народу" Максиму Микитасю повідомили про підозру у вчиненні хуліганських дій.

Джерело: Телеграм-канал директора Державного бюро розслідувань Романа Труби.

Пряма мова Труби: "Пам’ятаєте історію, як в липні цього року народний обранець увірвався на засідання селищної ради на Чернігівщині. Тоді ДБР зареєструвало провадження за фактом хуліганських дій. Сьогодні колишньому депутату повідомили про підозру".

Що цьому передувало: У липні у Любечі на Чернігівщині сталася сутичка між ще тоді нардепом групи "Воля народу" Максимом Микитасем та головою об’єднаної територіальної громади Сергієм Пінчуком.

Спочатку між чоловіками виникла словесна суперечка: Микитась лаявся і погрожував Пінчуку тюрмою. Голова ОТГ зателефонував до поліції. Потім між ними сталася штовханина, Микитась відібрав у Пінчука мобільний телефон і кинув його в стіну.

Пінчук викликав "швидку".