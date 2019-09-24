Экс-нардепа Микитася подозревают в хулиганстве

Бывшему народному депутату от группы "Воля народа" Максиму Микитась сообщили о подозрении в совершении хулиганских действий.

Источник: Телеграмм канал директора Государственного бюро расследований Романа Трубы.

Прямая речь Трубы: "Помните историю, как в июле этого года народный избранник ворвался на заседание поселкового совета на Черниговщине. Тогда ГБР зарегистрировало производство по факту хулиганских действий. Сегодня бывшему депутату сообщили о подозрении".

Что этому предшествовало: В июле в Любече на Черниговщине произошла стычка между еще тогда нардепом группы "Воля народа" Максимом Микитась и председателем объединенной территориальной общины Сергеем Пинчуком.

Сначала между мужчинами возникла словесная перепалка: Микитась ругался и угрожал Пинчуку тюрьмой. Председатель ОТГ позвонил в полицию. Затем произошла потасовка, Микитась отобрал у Пинчука мобильный телефон и бросил его в стену.

Пинчук вызвал "скорую".