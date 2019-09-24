На Донбасі боєць отримав смертельне поранення
В зоні проведення операції Об’єднаних сил на Донбасі у вівторок загинув український військовий.
Джерело: повідомлення штабу ООС
Дослівно: "24 вересня, в районі проведення операції Об'єднаних сил під час ворожого обстрілу один військовослужбовець отримав поранення не сумісне з життям".
Деталі: Зазначається, що обставини загибелі воїна з’ясовуються робочою групою військової служби правопорядку ЗС України.
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