На Донбасі боєць отримав смертельне поранення
Вівторок, 24 вересня 2019, 18:24
В зоні проведення операції Об’єднаних сил на Донбасі у вівторок загинув український військовий.
Джерело: повідомлення штабу ООС
Дослівно: "24 вересня, в районі проведення операції Об'єднаних сил під час ворожого обстрілу один військовослужбовець отримав поранення не сумісне з життям".
Деталі: Зазначається, що обставини загибелі воїна з’ясовуються робочою групою військової служби правопорядку ЗС України.
Українська правда