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На Донбасі боєць отримав смертельне поранення

Вівторок, 24 вересня 2019, 18:24

В зоні проведення операції Об’єднаних сил на Донбасі у вівторок загинув український військовий.

Джерело: повідомлення штабу ООС

Дослівно: "24 вересня, в районі проведення операції Об'єднаних сил під час ворожого обстрілу один військовослужбовець отримав поранення не сумісне з життям".

Деталі: Зазначається, що обставини загибелі воїна з’ясовуються робочою групою військової служби правопорядку ЗС України.

Українська правда

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Теми: ООСДонбас
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