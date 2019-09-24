На Донбассе боец получил смертельное ранение

В зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе во вторник погиб украинский военный.

Источник: сообщение штаба ООС

Дословно: "24 сентября, в районе проведения операции Объединенных сил во время вражеского обстрела один военнослужащий получил ранения несовместимо с жизнью".

Детали: Отмечается, что обстоятельства гибели воина выясняются рабочей группой военной службы правопорядка ВС Украины.