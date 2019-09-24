Скаржились на каналізацію і ЖКГ: НАБУ прозвітувало про флеш-моб Зеленського

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Вівторок, 24 вересня 2019, 18:42

23 вересня, коли президент Володимир Зеленський закликав українців скаржитися на корупцію на "гарячу лінію" НАБУ, до агентства зателефонували 84 особи.

Про це у вівторок повідомляє прес-служба Антикорпційного бюро на своїй сторінці у Facebook.

"У середньому кол-центр отримує 10-15 дзвінків щоденно. 23 вересня 2019 року до кол-центру зателефонували 82 особи – приблизно стільки ж було і на старті роботи НАБУ", - сказано у повідомленні.

Як повідомляє відомство, громадяни в цей день скаржилися на:

- порушення соціальних, трудових, земельних прав та законних інтересів;

- дізнавалися про підслідність НАБУ, контакти інших органів, які протидіють корупції;

- неналежне досудове розслідування інших органів;

- проблеми в сфері ЖКГ, неналежний стан тротуарів, каналізаційної системи тощо.       

 

"Наразі складно сказати (скільки повідомлень 23 вересня стосувалися підслідності НАБУ – ред.) Всі повідомлення зареєстровані, їм надають первинну правову оцінку", - сказано у повідомленні НАБУ.  

В Бюро зазначили, що додзвонитися на "гарячу лінію" інколи тяжко, оскільки "номер не є багатоканальним".

В НАБУ також повідомили, що "гаряча лінія" працює з 2016 року 5 днів на тиждень. На "гарячій лінії" працює 7 осіб.

Нагадаємо: 

  • 23 вересня президент Володимир Зеленський закликав українців взяти участь у масштабному флешмобі – спробувати жити по-іншому: не носити хабарі, не пиляти бюджет, доносити сміття до урн та повідомляти про корупцію у НАБУ.
  • У своєму зверненні він закликав українців телефонувати на номер "гарячої лінії" НАБУ – 0 800 503 200 – і запевнив, що правоохоронці будуть реагувати на всі повідомлення і карати винних.

Українська правда

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Теми: ЖКГ НАБУ Зеленський


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