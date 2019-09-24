Скаржились на каналізацію і ЖКГ: НАБУ прозвітувало про флеш-моб Зеленського
23 вересня, коли президент Володимир Зеленський закликав українців скаржитися на корупцію на "гарячу лінію" НАБУ, до агентства зателефонували 84 особи.
Про це у вівторок повідомляє прес-служба Антикорпційного бюро на своїй сторінці у Facebook.
"У середньому кол-центр отримує 10-15 дзвінків щоденно. 23 вересня 2019 року до кол-центру зателефонували 82 особи – приблизно стільки ж було і на старті роботи НАБУ", - сказано у повідомленні.
Як повідомляє відомство, громадяни в цей день скаржилися на:
- порушення соціальних, трудових, земельних прав та законних інтересів;
- дізнавалися про підслідність НАБУ, контакти інших органів, які протидіють корупції;
- неналежне досудове розслідування інших органів;
- проблеми в сфері ЖКГ, неналежний стан тротуарів, каналізаційної системи тощо.
"Наразі складно сказати (скільки повідомлень 23 вересня стосувалися підслідності НАБУ – ред.) Всі повідомлення зареєстровані, їм надають первинну правову оцінку", - сказано у повідомленні НАБУ.
В Бюро зазначили, що додзвонитися на "гарячу лінію" інколи тяжко, оскільки "номер не є багатоканальним".
В НАБУ також повідомили, що "гаряча лінія" працює з 2016 року 5 днів на тиждень. На "гарячій лінії" працює 7 осіб.
Нагадаємо:
- 23 вересня президент Володимир Зеленський закликав українців взяти участь у масштабному флешмобі – спробувати жити по-іншому: не носити хабарі, не пиляти бюджет, доносити сміття до урн та повідомляти про корупцію у НАБУ.
- У своєму зверненні він закликав українців телефонувати на номер "гарячої лінії" НАБУ – 0 800 503 200 – і запевнив, що правоохоронці будуть реагувати на всі повідомлення і карати винних.