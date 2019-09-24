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Жаловались на канализацию и ЖКХ: НАБУ отчиталось о флеш-мобе Зеленского

Вторник, 24 сентября 2019, 18:42

23 сентября, когда президент Владимир Зеленский призвал украинцев жаловаться на коррупцию на "горячую линию" НАБУ, в агентство позвонили 84 человека.

Об этом во вторник сообщает пресс-служба Антикорпцийного бюро на своей странице в Facebook.

"В среднем колл-центр получает 10-15 звонков ежедневно. 23 сентября 2019 в колл-центр позвонили 82 человека – примерно столько же было и на старте работы НАБУ ", - сказано в сообщении.

Как сообщает ведомство, граждане в этот день жаловались на:

- нарушение социальных, трудовых, земельных прав и законных интересов;

- узнавали о подследственности НАБУ, контакты других органов, противодействующих коррупции;

- ненадлежащее досудебное расследование других органов;

- проблемы в сфере ЖКХ, ненадлежащее состояние тротуаров, канализации и тому подобное.

 

"Сейчас сложно сказать (сколько сообщений 23 сентября касались подследственности НАБУ - ред.) Все сообщения зарегистрированы, им оказывают первичную правовую оценку", - сказано в сообщении НАБУ.

В Бюро отметили, что дозвониться на "горячую линию" иногда тяжело, поскольку "номер не является многоканальным".

В НАБУ также сообщили, что "горячая линия" работает с 2016 года 5 дней в неделю. На "горячей линии" работает 7 человек.

Напомним:

  • 23 сентября президент Владимир Зеленский призвал украинцев принять участие в масштабном флешмобе – попытаться жить по-другому: не носить взятки, не пылят бюджет, доносить мусор до урн и сообщать о коррупции в НАБУ.
  • В своем обращении он призвал украинский звонить на номер "горячей линии" НАБУ - 0800503200 - и заверил, что правоохранители будут реагировать на все сообщения и наказывать виновных.

Украинская правда
Темы: ЖКХНАБУЗеленский
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