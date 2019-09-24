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УЄФА назвав господарів фінальних матчів у наступних трьох сезонах Ліги чемпіонів

Вівторок, 24 вересня 2019, 22:36

Фінальні матчі Ліги чемпіонів УЄФА 2021, 2022 і 2023 років пройдуть у Санкт-Петербурзі, Мюнхені й Лондоні.

Джерело: uefa.com

Деталі: Відповідне рішення ухвалили на засіданні Виконавчого комітету Союзу європейських футбольних асоціацій в Любляні.

2021: Стадіон "Санкт-Петербург" ("Газпром Арена"), Росія

2022: "Арена Мюнхен", Німеччина

2023: "Уемблі", Англія

Нагадаємо:

  • Фінал-2021 – другий в Росії. 2008-го на московських "Лужниках" "Манчестер Юнайтед" Алекса Фергюсона переграв по пенальті "Челсі". 
  • "Арена Мюнхен" приймала фінал 10 років тому. Тоді "Баварія" грала в себе "вдома" і програла "Челсі" по пенальті. 
  • Фінал-2023 стане восьмим в історії "Вемблі". В "епоху" Ліги чемпіонів тут вигравали трофеї "Барселона" (2011) й "Баварія" (2013).
  • Півфінали і фінал Євро-2020 також пройдуть на легендарній лондонській арені.
  • Фінальний матч сезону 2019-2020 відбудеться 30 травня наступного року на стадіоні "Ататюрк" у Стамбулі. 
  • Туреччина вже проводила фінал Ліги чемпіонів на стадіоні "Ататюрк" у 2005 році. Це був легендарний матч Ліверпуля з Міланом. Основний час завершився рахунком 3:3, Ліверпуль переміг 3:2 в серії післяматчевих пенальті.

"Українська правда" у Threads

Теми: футбол
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