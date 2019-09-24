УЄФА назвав господарів фінальних матчів у наступних трьох сезонах Ліги чемпіонів
Фінальні матчі Ліги чемпіонів УЄФА 2021, 2022 і 2023 років пройдуть у Санкт-Петербурзі, Мюнхені й Лондоні.
Джерело: uefa.com
Деталі: Відповідне рішення ухвалили на засіданні Виконавчого комітету Союзу європейських футбольних асоціацій в Любляні.
2021: Стадіон "Санкт-Петербург" ("Газпром Арена"), Росія
2022: "Арена Мюнхен", Німеччина
2023: "Уемблі", Англія
Нагадаємо:
- Фінал-2021 – другий в Росії. 2008-го на московських "Лужниках" "Манчестер Юнайтед" Алекса Фергюсона переграв по пенальті "Челсі".
- "Арена Мюнхен" приймала фінал 10 років тому. Тоді "Баварія" грала в себе "вдома" і програла "Челсі" по пенальті.
- Фінал-2023 стане восьмим в історії "Вемблі". В "епоху" Ліги чемпіонів тут вигравали трофеї "Барселона" (2011) й "Баварія" (2013).
- Півфінали і фінал Євро-2020 також пройдуть на легендарній лондонській арені.
- Фінальний матч сезону 2019-2020 відбудеться 30 травня наступного року на стадіоні "Ататюрк" у Стамбулі.
- Турція приймає фінал Ліги чемпіонів вперше в історії.
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