УЄФА назвав господарів фінальних матчів у наступних трьох сезонах Ліги чемпіонів

Деталі: Відповідне рішення ухвалили на засіданні Виконавчого комітету Союзу європейських футбольних асоціацій в Любляні.

Фінальні матчі Ліги чемпіонів УЄФА 2021, 2022 і 2023 років пройдуть у Санкт-Петербурзі, Мюнхені й Лондоні.

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