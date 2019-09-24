УЕФА назвал хозяев финальных матчей следующих трех сезонов Лиги чемпионов
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Вторник, 24 сентября 2019, 22:36
Финальные матчи Лиги чемпионов УЕФА 2021, 2022 и 2023 пройдут в Санкт-Петербурге, Мюнхене и Лондоне.
Источник: uefa.com
Детали: Соответствующее решение было принято на заседании Исполнительного комитета Союза европейских футбольных ассоциаций в Любляне.
2021: Стадион "Санкт-Петербург" ("Газпром Арена"), Россия
2022: "Арена Мюнхен", Германия
2023: "Уэмбли", Англия
Напомним:
- Финал-2021 - второй в России. 2008-го на московских "Лужниках" "Манчестер Юнайтед" Алекса Фергюсона переиграл по пенальти "Челси".
- "Арена Мюнхен" принимала финал 10 лет назад. Тогда "Бавария" играла у себя "дома" и проиграла "Челси" по пенальти.
- Финал-2023 станет восьмым в истории "Уэмбли". В "эпоху" Лиги чемпионов здесь выигрывали трофеи "Барселона" (2011) и "Бавария" (2013).
- Полуфиналы и финал Евро-2020 также пройдут на легендарной лондонской арене.
- Финальный матч сезона 2019-2020 состоится 30 мая следующего года на стадионе "Ататюрк" в Стамбуле.
- Турция принимает финал Лиги чемпионов впервые в истории.
Украинская правда
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