УЕФА назвал хозяев финальных матчей следующих трех сезонов Лиги чемпионов

Финальные матчи Лиги чемпионов УЕФА 2021, 2022 и 2023 пройдут в Санкт-Петербурге, Мюнхене и Лондоне.

Источник: uefa.com

Детали: Соответствующее решение было принято на заседании Исполнительного комитета Союза европейских футбольных ассоциаций в Любляне.

2021: Стадион "Санкт-Петербург" ("Газпром Арена"), Россия

2022: "Арена Мюнхен", Германия

2023: "Уэмбли", Англия

Напомним: