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Демократы официально инициировали процедуру импичмента Трампа

Вторник, 24 сентября 2019, 23:47
Демократы официально инициировали процедуру импичмента Трампа

Спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси сделала официальное заявление об инициировании процедуры импичмента президента США Дональда Трампа.

Источник: официальное заявление Нэнси Пелоси, Голос Америки

Прямая речь: "В течение последних нескольких месяцев мы проводили расследования в наших комитетах и разбирательства в судах, чтобы Палата представителей смогла собрать все соответствующие факты и рассмотреть вопрос, использовать ли свои полномочия в соответствии со статьей 1, в частности, конституционное право утверждения импичмента.

И на этой неделе президент признал, что просил президента Украины предпринять меры, которые принесут ему (Трампу - ред.) политическую выгоду.

Действия президента Трампа продемонстрировали факты нарушения президентом присяги и предательства нашей национальной безопасности. Предательства принципа целостности (integrity - ред.) наших выборов.

Поэтому сегодня я заявляю о решении Палаты представителей инициировать официальный запрос об импичменте".

Реакция Трампа: "Они даже не видели стенограмму звонка. Тотальная охота на ведьм!"

Что было ранее: Президент Дональд Трамп поручил 25 сентября обнародовать стенограмму его телефонного разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Накануне лидер демократического меньшинства в сенате Чак Шумер опубликовал пять требований к Белому Дому в связи со скандалом вокруг Украины:

- определить на слушании, что побудило анонимного госслужащего отправить в разведывательное сообщество неотложную жалобу на содержание телефонного разговора Трампа с Зеленским;

- передать Конгрессу текст этой жалобы, как того требует закон;

- Белому дому обнародовать стенограмму разговора Трампа с Зеленским;

- указать должностных лиц администрации президента, которые задержали направление 341 миллиона долларов военной помощи Украине;

- Министерство юстиции должно предоставить правовой вывод, обязав Администрацию передать жалобу информаторов Конгрессу.

Предыстория:

  • На прошлой неделе стало известно о расследовании на основе жалобе неназванного госслужащего против Дональда Трампа.
  • Президента США подозревают в продвижении собственных политических интересов в ходе телефонного разговора с Владимиром Зеленским.
  • СМИ утверждают, что Трамп якобы требовал от украинского коллеги начать уголовное расследование против своего главного конкурента на президентских выборах Джо Байдена или его сына Хантера.
  • Лидер США также якобы мог шантажировать Зеленского.
  • Трамп отрицает "некорректность" любых высказываний со своей стороны в разговоре с Зеленским.
  • В то же время президент США признал, что обсуждал с украинским президентом своего политического конкурента Джо Байдена.

Узнать больше: "Американская растяжка" Зеленского: что происходит с Трампом и что должна делать Украина

Украинская правда

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Темы: Трампимпичмент
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