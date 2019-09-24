Демократы официально инициировали процедуру импичмента Трампа
Спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси сделала официальное заявление об инициировании процедуры импичмента президента США Дональда Трампа.
Источник: официальное заявление Нэнси Пелоси, Голос Америки
Прямая речь: "В течение последних нескольких месяцев мы проводили расследования в наших комитетах и разбирательства в судах, чтобы Палата представителей смогла собрать все соответствующие факты и рассмотреть вопрос, использовать ли свои полномочия в соответствии со статьей 1, в частности, конституционное право утверждения импичмента.
И на этой неделе президент признал, что просил президента Украины предпринять меры, которые принесут ему (Трампу - ред.) политическую выгоду.
Действия президента Трампа продемонстрировали факты нарушения президентом присяги и предательства нашей национальной безопасности. Предательства принципа целостности (integrity - ред.) наших выборов.
Поэтому сегодня я заявляю о решении Палаты представителей инициировать официальный запрос об импичменте".
Реакция Трампа: "Они даже не видели стенограмму звонка. Тотальная охота на ведьм!"
They never even saw the transcript of the call. A total Witch Hunt!— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) September 24, 2019
Что было ранее: Президент Дональд Трамп поручил 25 сентября обнародовать стенограмму его телефонного разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским.
Накануне лидер демократического меньшинства в сенате Чак Шумер опубликовал пять требований к Белому Дому в связи со скандалом вокруг Украины:
- определить на слушании, что побудило анонимного госслужащего отправить в разведывательное сообщество неотложную жалобу на содержание телефонного разговора Трампа с Зеленским;
- передать Конгрессу текст этой жалобы, как того требует закон;
- Белому дому обнародовать стенограмму разговора Трампа с Зеленским;
- указать должностных лиц администрации президента, которые задержали направление 341 миллиона долларов военной помощи Украине;
- Министерство юстиции должно предоставить правовой вывод, обязав Администрацию передать жалобу информаторов Конгрессу.
Предыстория:
- На прошлой неделе стало известно о расследовании на основе жалобе неназванного госслужащего против Дональда Трампа.
- Президента США подозревают в продвижении собственных политических интересов в ходе телефонного разговора с Владимиром Зеленским.
- СМИ утверждают, что Трамп якобы требовал от украинского коллеги начать уголовное расследование против своего главного конкурента на президентских выборах Джо Байдена или его сына Хантера.
- Лидер США также якобы мог шантажировать Зеленского.
- Трамп отрицает "некорректность" любых высказываний со своей стороны в разговоре с Зеленским.
- В то же время президент США признал, что обсуждал с украинским президентом своего политического конкурента Джо Байдена.
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