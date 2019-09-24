Демократы официально инициировали процедуру импичмента Трампа

Спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси сделала официальное заявление об инициировании процедуры импичмента президента США Дональда Трампа.

Источник: официальное заявление Нэнси Пелоси, Голос Америки

Прямая речь: "В течение последних нескольких месяцев мы проводили расследования в наших комитетах и разбирательства в судах, чтобы Палата представителей смогла собрать все соответствующие факты и рассмотреть вопрос, использовать ли свои полномочия в соответствии со статьей 1, в частности, конституционное право утверждения импичмента.

И на этой неделе президент признал, что просил президента Украины предпринять меры, которые принесут ему (Трампу - ред.) политическую выгоду.

Действия президента Трампа продемонстрировали факты нарушения президентом присяги и предательства нашей национальной безопасности. Предательства принципа целостности (integrity - ред.) наших выборов.

Поэтому сегодня я заявляю о решении Палаты представителей инициировать официальный запрос об импичменте".

Реакция Трампа: "Они даже не видели стенограмму звонка. Тотальная охота на ведьм!"

They never even saw the transcript of the call. A total Witch Hunt! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) September 24, 2019

Что было ранее: Президент Дональд Трамп поручил 25 сентября обнародовать стенограмму его телефонного разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Накануне лидер демократического меньшинства в сенате Чак Шумер опубликовал пять требований к Белому Дому в связи со скандалом вокруг Украины:

- определить на слушании, что побудило анонимного госслужащего отправить в разведывательное сообщество неотложную жалобу на содержание телефонного разговора Трампа с Зеленским;

- передать Конгрессу текст этой жалобы, как того требует закон;

- Белому дому обнародовать стенограмму разговора Трампа с Зеленским;

- указать должностных лиц администрации президента, которые задержали направление 341 миллиона долларов военной помощи Украине;

- Министерство юстиции должно предоставить правовой вывод, обязав Администрацию передать жалобу информаторов Конгрессу.

Предыстория:

На прошлой неделе стало известно о расследовании на основе жалобе неназванного госслужащего против Дональда Трампа.

Президента США подозревают в продвижении собственных политических интересов в ходе телефонного разговора с Владимиром Зеленским.

СМИ утверждают, что Трамп якобы требовал от украинского коллеги начать уголовное расследование против своего главного конкурента на президентских выборах Джо Байдена или его сына Хантера.

Лидер США также якобы мог шантажировать Зеленского.

Трамп отрицает "некорректность" любых высказываний со своей стороны в разговоре с Зеленским.

В то же время президент США признал, что обсуждал с украинским президентом своего политического конкурента Джо Байдена.

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