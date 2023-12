Демократы официально инициировали процедуру импичмента Трампа

Спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси сделала официальное заявление об инициировании процедуры импичмента президента США Дональда Трампа.

Источник: официальное заявление Нэнси Пелоси, Голос Америки

Прямая речь: "В течение последних нескольких месяцев мы проводили расследования в наших комитетах и разбирательства в судах, чтобы Палата представителей смогла собрать все соответствующие факты и рассмотреть вопрос, использовать ли свои полномочия в соответствии со статьей 1, в частности, конституционное право утверждения импичмента.

И на этой неделе президент признал, что просил президента Украины предпринять меры, которые принесут ему (Трампу - ред.) политическую выгоду.

Действия президента Трампа продемонстрировали факты нарушения президентом присяги и предательства нашей национальной безопасности. Предательства принципа целостности (integrity - ред.) наших выборов.

Поэтому сегодня я заявляю о решении Палаты представителей инициировать официальный запрос об импичменте".

Реакция Трампа: "Они даже не видели стенограмму звонка. Тотальная охота на ведьм!"

They never even saw the transcript of the call. A total Witch Hunt!