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Естонія скасовує безкоштовні візи для українців

Середа, 25 вересня 2019, 06:01

Уряд Естонії скасував своє рішення 2010 року, яке дозволяло громадянам України не сплачувати державне мито за довготермінові візи. 

Джерело: Радіо свобода

Деталі: За словами міністра закордонних справ Естонії Урмаса Реймсалу, серед українців, які звертаються за довгостроковою візою, близько 90% просять її з метою працевлаштування. Тому, надалі необгрунтовано продовжувати дію такого винятку для громадян України. 

У силу рішення естонського уряду вступить 1 листопада. 

Наразі держмито за розгляд заявки на таку візу становить 80 євро, з 1 січня 2020 року - 100 євро. 

Громадян, які планують відвідати Естонію на термін до 90 днів без права на працевлаштування та за наявності біометричного паспорту, ця зміна не торкнеться. 

Нагадаємо:

  • Міністр внутрішніх справ Естонії, голова Консервативної народної партії Март Хельме розпорядився з'ясувати, чи можна скасувати безвізовий режим для громадян України, які приїжджають до Естонії.

Українська правда

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Теми: Естоніявізи
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