Естонія скасовує безкоштовні візи для українців
Середа, 25 вересня 2019, 06:01
Уряд Естонії скасував своє рішення 2010 року, яке дозволяло громадянам України не сплачувати державне мито за довготермінові візи.
Джерело: Радіо свобода
Деталі: За словами міністра закордонних справ Естонії Урмаса Реймсалу, серед українців, які звертаються за довгостроковою візою, близько 90% просять її з метою працевлаштування. Тому, надалі необгрунтовано продовжувати дію такого винятку для громадян України.
У силу рішення естонського уряду вступить 1 листопада.
Наразі держмито за розгляд заявки на таку візу становить 80 євро, з 1 січня 2020 року - 100 євро.
Громадян, які планують відвідати Естонію на термін до 90 днів без права на працевлаштування та за наявності біометричного паспорту, ця зміна не торкнеться.
Нагадаємо:
- Міністр внутрішніх справ Естонії, голова Консервативної народної партії Март Хельме розпорядився з'ясувати, чи можна скасувати безвізовий режим для громадян України, які приїжджають до Естонії.
Українська правда