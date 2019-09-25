Естонія скасовує безкоштовні візи для українців

Уряд Естонії скасував своє рішення 2010 року, яке дозволяло громадянам України не сплачувати державне мито за довготермінові візи.

Джерело: Радіо свобода

Деталі: За словами міністра закордонних справ Естонії Урмаса Реймсалу, серед українців, які звертаються за довгостроковою візою, близько 90% просять її з метою працевлаштування. Тому, надалі необгрунтовано продовжувати дію такого винятку для громадян України.

У силу рішення естонського уряду вступить 1 листопада.

Наразі держмито за розгляд заявки на таку візу становить 80 євро, з 1 січня 2020 року - 100 євро.

Громадян, які планують відвідати Естонію на термін до 90 днів без права на працевлаштування та за наявності біометричного паспорту, ця зміна не торкнеться.

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