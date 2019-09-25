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Эстония отменяет бесплатные визы для украинцев

Среда, 25 сентября 2019, 06:01

Правительство Эстонии отменило свое решение 2010 года, которое позволяло гражданам Украины не платить государственную пошлину за долгосрочные визы.

Источник: Радио свобода

Детали: По словам министра иностранных дел Эстонии Урмаса Реймсалу, среди украинцев, которые обращаются за долгосрочной визой, около 90% просят ее с целью трудоустройства. Поэтому, в дальнейшем необоснованно продлевать действие такого исключения для граждан Украины.

В силу решение эстонского правительства вступит 1 ноября.

Сейчас госпошлина за рассмотрение заявки на такую ​​визу составляет 80 евро, с 1 января 2020 - 100 евро.

Граждан, которые планируют посетить Эстонию на срок до 90 дней без права на трудоустройство и при наличии биометрического паспорта, это изменение не коснется.

Напомним:

  • Министр внутренних дел Эстонии, председатель Консервативной народной партии (EKRE) Март Хельме распорядился выяснить, можно ли отменить безвизовый режим для граждан Украины, которые приезжают в Эстонию.

Украинская правда

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Темы: Эстониявизы
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