Эстония отменяет бесплатные визы для украинцев

Правительство Эстонии отменило свое решение 2010 года, которое позволяло гражданам Украины не платить государственную пошлину за долгосрочные визы.

Источник: Радио свобода

Детали: По словам министра иностранных дел Эстонии Урмаса Реймсалу, среди украинцев, которые обращаются за долгосрочной визой, около 90% просят ее с целью трудоустройства. Поэтому, в дальнейшем необоснованно продолжать действие такого исключения для граждан Украины.

В силу решение эстонского правительства вступит 1 ноября.

Сейчас госпошлина за рассмотрение заявки на такую ​​визу составляет 80 евро, с 1 января 2020 - 100 евро.

Граждан, которые планируют посетить Эстонию на срок до 90 дней без права на трудоустройство и при наличии биометрического паспорта, это изменение не коснется.

Напомним: