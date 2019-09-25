Експерти ООН перевіряють, чи можливо розглянути скаргу на бездіяльність влади у боротьбі зі змінами клімату, подану 16-річною шведською активісткою Ґретою Тунберґ разом із групою підлітків.

Джерело: Deutsche Welle

Деталі: За словами представника управління Верховного комісара ООН, експерти вивчають можливість розгляду скарги по суті.

Третій додатковий протокол до прийнятої ООН Конвенції про права дитини допускає можливість подавати індивідуальні скарги. Зазвичай, перед цим необхідно використати спроможності національної судової системи. Винятки можливі у разі, якщо справа стосується проблеми глобального характеру або ж її розгляд в національних судах буде довготривалим.

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