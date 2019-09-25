Комитет ООН по правам детей изучает жалобу эко-активистки Греты Тунберґ
Эксперты ООН проверяют, возможно ли рассмотреть жалобу на бездействие властей в борьбе с изменениями климата, поданную 16-летней шведской активисткой Грета Тунберґ вместе с группой подростков.
Источник: Deutsche Welle
Детали: По словам представителя управления Верховного комиссара ООН, эксперты изучают возможность рассмотрения жалобы по существу.
Третий дополнительный протокол к принятой ООН Конвенции о правах ребенка допускает возможность подавать индивидуальные жалобы. Обычно, перед этим необходимо использовать поле национальной судебной системы. Исключения возможны в случае, если дело касается проблемы глобального характера или рассмотрение в национальных судах будет долговременным.
Предыстория:
- Шведская активистка Грета Тунберґ, которая стала лидером мирового экологического движения, выступила перед руководителями разных стран, которые собрались на климатическом саммите ООН.
- Тунберґ обвинила чиновников в том, что они не принимают необходимых действий, чтобы предупредить кризис в сфере климата и презирают научные факты, подтверждающие надвигающуюся экологическую катастрофу.
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