Эксперты ООН проверяют, возможно ли рассмотреть жалобу на бездействие властей в борьбе с изменениями климата, поданную 16-летней шведской активисткой Грета Тунберґ вместе с группой подростков.

Источник: Deutsche Welle

Детали: По словам представителя управления Верховного комиссара ООН, эксперты изучают возможность рассмотрения жалобы по существу.

Третий дополнительный протокол к принятой ООН Конвенции о правах ребенка допускает возможность подавать индивидуальные жалобы. Обычно, перед этим необходимо использовать поле национальной судебной системы. Исключения возможны в случае, если дело касается проблемы глобального характера или рассмотрение в национальных судах будет долговременным.

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