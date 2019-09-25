Зеленський у Нью-Йорку поговорив з Лавровим – росЗМІ
Президент Україні Володимир Зеленський і міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров провели коротку розмову у Нью-Йорку.
Джерело: співрозмовник з дипломатичних кіл в коментарі ТАСС.
Деталі: Розмова відбулася ввечері 24 вересня на прийомі, організованому президентом США Дональдом Трампом в честь глав держав – учасників 74-ї сесії Генеральної Асамблеї ООН..
Зеленський і Лавров обговорили ситуацію навколо українсько-російських відносин.
Передісторія:
- Зеленський перебуває у США з робочим візитом для участі в 74-й сесії Генеральної асамблеї ООН.
- Зеленський у США заявив, що перешкодою для сталого розвитку України є спротив реформам всередині країни та війна внаслідок російської агресії.
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