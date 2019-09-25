Зеленський у Нью-Йорку поговорив з Лавровим – росЗМІ

Зеленський і Лавров обговорили ситуацію навколо українсько-російських відносин.

Деталі: Розмова відбулася ввечері 24 вересня на прийомі, організованому президентом США Дональдом Трампом в честь глав держав – учасників 74-ї сесії Генеральної Асамблеї ООН..

Джерело: співрозмовник з дипломатичних кіл в коментарі ТАСС.

Президент Україні Володимир Зеленський і міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров провели коротку розмову у Нью-Йорку.

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