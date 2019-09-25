Зеленський у Нью-Йорку поговорив з Лавровим – росЗМІ

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Середа, 25 вересня 2019, 08:32

Президент Україні Володимир Зеленський і міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров провели коротку розмову у Нью-Йорку.

Джерело: співрозмовник з дипломатичних кіл в коментарі ТАСС.

Деталі: Розмова відбулася ввечері 24 вересня на прийомі, організованому президентом США Дональдом Трампом в честь глав держав – учасників 74-ї сесії Генеральної Асамблеї ООН..

Зеленський і Лавров обговорили ситуацію навколо українсько-російських відносин.

Передісторія:

  • Зеленський перебуває у США з робочим візитом для участі в 74-й сесії Генеральної асамблеї ООН.
  • Зеленський у США заявив, що перешкодою для сталого розвитку України є спротив реформам всередині країни та війна внаслідок російської агресії

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Теми: Зеленський Лавров США Росія


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