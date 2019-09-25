Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Зеленський у Нью-Йорку поговорив з Лавровим – росЗМІ

Середа, 25 вересня 2019, 08:32
Зеленський у Нью-Йорку поговорив з Лавровим – росЗМІ

Президент Україні Володимир Зеленський і міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров провели коротку розмову у Нью-Йорку.

Джерело: співрозмовник з дипломатичних кіл в коментарі ТАСС.

Деталі: Розмова відбулася ввечері 24 вересня на прийомі, організованому президентом США Дональдом Трампом в честь глав держав – учасників 74-ї сесії Генеральної Асамблеї ООН..

Зеленський і Лавров обговорили ситуацію навколо українсько-російських відносин.

Передісторія:

  • Зеленський перебуває у США з робочим візитом для участі в 74-й сесії Генеральної асамблеї ООН.
  • Зеленський у США заявив, що перешкодою для сталого розвитку України є спротив реформам всередині країни та війна внаслідок російської агресії

Теми: ЗеленськийЛавровСШАРосія
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Хакери зламали захист "Київстару" через обліковий запис одного зі співробітників – гендиректор

В ЄС оцінили у 20-30% шанси України на переговори про вступ

Тарнавський: Інформація про те, що Росія взяла Мар'їнку – провокації

Оновлено"Київстар" повідомив про відновлення голосового зв'язку

Данія готує нову допомогу Україні: танки, дрони і боєприпаси на €1 млрд

Зеленський – Орбану: Назви хоч одну причину, чому Україна не має бути в ЄС

Усі новини...
Зеленський
Зеленський: Немає у Росії таких ракет, які були б сильніші за нашу волю перемогти
60 тисяч тонн агропродукції, яку РФ знищила ракетним ударом, мали доставити в Китай – Зеленський
Зеленський: Посилюємо захист портів, РФ б’є по інфраструктурі "зернової угоди"
Останні новини
22:41
Спікер відмовився продовжити роботу Палати представників Конгресу США наступного тижня
22:24
НАТО збільшив спільний військовий бюджет на 2024 рік на 12%
22:20
ОновленоРосіяни запустили ударні БпЛА з кількох напрямків, в Одесі лунали вибухи
22:07
Місцева влада заборонила польським перевізникам заблокувати кордон у Дорогуську
21:52
відео"Радіо Свобода" показало відео, де росіяни прикриваються полоненими бійцями ЗСУ
21:25
Через удар РФ у слюсаря в Одесі двічі зупинилося серце, і він помер
21:23
Хакери зламали захист "Київстару" через обліковий запис одного зі співробітників – гендиректор
21:09
В Арктиці зафіксували найтепліше літо за всю історію спостережень – вчені
21:01
"Київстар" сподівається відновити послуги смс і передачі даних уночі
20:41
В ЄС вважають, що Австрія погодиться на переговори про вступ України
Усі новини...
Реклама: