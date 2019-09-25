Зеленский в Нью-Йорке поговорил с Лавровым – росСМИ

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Среда, 25 сентября 2019, 08:32

Президент Украины Владимир Зеленский и министр иностранных дел России Сергей Лавров провели краткий разговор в Нью-Йорке.

Источник: собеседник из дипломатических кругов в комментарии ТАСС.

Детали: Разговор состоялся вечером 24 сентября на приеме, организованном президентом США Дональдом Трампом в честь глав государств – участников 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

Зеленский и Лавров обсудили ситуацию вокруг украинско-российских отношений.

Предыстория:

  • Зеленский находится в США с рабочим визитом для участия в 74-й сессии Генеральной ассамблеи ООН.
  • Зеленский в США заявил, что препятствием для устойчивого развития Украины является сопротивление реформам внутри страны и война, в результате российской агрессии.

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Темы: Зеленский Лавров США Росcия


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