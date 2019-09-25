Facebook видалив сторінку з агітацією за Трампа, яку модерували в Україні – ЗМІ

Соцмережа Facebook видалила сторінку під назвою "I Love America", яка агітувала на користь президента Дональда Трампа і модерувалася українцями.

Джерело: Fortune.сom.



Дослівно: "У понеділок політичний інформаційний бюлетень Popular Information повідомив, що популярна Facebook-сторінка, відома як протрампівська, модерувалася з України. Після цього звіту Facebook видалив цю сторінку, а також кілька інших пов’язаних сторінок, якими також керували українці".

Деталі: На сторінку "I Love America" були підписані 1,1 мільйона користувачів. Вона була створена в 2017 році. Спершу сторінка була зосереджена на обміні патріотичним американським контентом, з частими згадуваннями про "нашу країну" та "наших військових". Але останнім часом почала публікувати протрампівський контент.

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Передісторія: