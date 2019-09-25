Facebook удалил страницу с агитацией за Трампа, которую модерировали в Украине – СМИ
Соцсеть Facebook удалила страницу под названием "I Love America", которая агитировала в пользу президента Дональда Трампа и модерировалсь украинцами.
Источник: Fortune.сom.
Дословно: "В понедельник политический информационный бюллетень Popular Information сообщил, что популярная Facebook-страница, известная как протрамповская, модерировалсь из Украины. После этого отчета Facebook удалил эту страницу, а также несколько других связанных страниц, которыми также управляли украинцы".
Детали: На страницу "I Love America" были подписаны 1,1 миллиона пользователей. Она была создана в 2017 году.
Сначала страница была сосредоточена на обмене патриотическим американским контентом, с частыми упоминаниями о "нашей стране" и "наших военных". Но в последнее время начала публиковать протрамповский контент.
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Предыстория:
- 23 сентября Popular Information сообщил, что Facebook-страница "Я люблю Америку", читаемая более чем миллионом пользователей и активно агитирующая в пользу президента Дональда Трампа, модерируется украинцами.