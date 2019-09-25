Facebook удалил страницу с агитацией за Трампа, которую модерировали в Украине – СМИ

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Среда, 25 сентября 2019, 09:38

Соцсеть Facebook удалила страницу под названием "I Love America", которая агитировала в пользу президента Дональда Трампа и модерировалсь украинцами.

Источник: Fortune.сom.

Дословно: "В понедельник политический информационный бюллетень Popular Information сообщил, что популярная Facebook-страница, известная как протрамповская, модерировалсь из Украины. После этого отчета Facebook удалил эту страницу, а также несколько других связанных страниц, которыми также управляли украинцы".

Детали: На страницу "I Love America" были подписаны 1,1 миллиона пользователей. Она была создана в 2017 году.

Сначала страница была сосредоточена на обмене патриотическим американским контентом, с частыми упоминаниями о "нашей стране" и "наших военных". Но в последнее время начала публиковать протрамповский контент.

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Предыстория: 

  • 23 сентября Popular Information сообщил, что Facebook-страница "Я люблю Америку", читаемая более чем миллионом пользователей и активно агитирующая в пользу президента Дональда Трампа, модерируется украинцами.

 

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Темы: соцсети Трамп Украина


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