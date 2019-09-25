Зеленський розповів, хто на нього може тиснути

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Середа, 25 вересня 2019, 11:14

Президент України Володимир Зеленський заявив, що президент США Дональд Трамп не тиснув на нього під час липневої розмови, тому що на нього може тиснути тільки одна людина в світі.

Джерело: YouTube-канал "Росія 24".

Пряма мова: "На мене ніхто не може тиснути, тому що я президент незалежної країни. На мене тиснути може, до речі, тільки одна людина. На мене тиснути може тільки мій син, якому 6 років".

Про те, чи буде щось просити у Трампа: "Ще раз можу сказати. Ми можемо говорити про підтримку. А про "просить" – це точно не про Україну. Україна – нова країна, сильна, ні у кого нічого не просить, самі можемо комусь допомогти".

Деталі: Відповідаючи на питання, чи хоче він розширити "нормандський формат" і запросити США або Великобританію, Зеленський сказав, що зараз починається робота в форматі чотирьох країн, а що буде далі, – буде видно.

Зеленський не зупинився, щоб дати коментарі РосЗМІ, він відповідав на питання на ходу. Усі свої репліки президент України говорив або українською, або починав українською, а далі продовжував російською.

Знати більше: "Американська розтяжка" Зеленського: що відбувається із Трампом та що має робити Україна"

Передісторія:

  • В середині вересня стало відомо про розслідування за скаргою неназваного держслужбовця проти Дональда Трампа.
  • Президента підозрюють у просуванні власних політичних інтересів під час телефонної розмови з Володимиром Зеленським.
  • ЗМІ стверджують, що Трамп нібито вимагав від українського колеги розпочати кримінальне розслідування проти свого головного конкурента на президентських виборах Джо Байдена або ж його сина Хантера.
  • Лідер США також нібито міг шантажувати Зеленського.
  • Демократи ініціювали процедуру імпічменту Трампа через його дзвінок Зеленському.

Ірина Балачук, УП

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Теми: Зеленський


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