Зеленський розповів, хто на нього може тиснути

Президент України Володимир Зеленський заявив, що президент США Дональд Трамп не тиснув на нього під час липневої розмови, тому що на нього може тиснути тільки одна людина в світі.

Джерело: YouTube-канал "Росія 24".

Пряма мова: "На мене ніхто не може тиснути, тому що я президент незалежної країни. На мене тиснути може, до речі, тільки одна людина. На мене тиснути може тільки мій син, якому 6 років".

Про те, чи буде щось просити у Трампа: "Ще раз можу сказати. Ми можемо говорити про підтримку. А про "просить" – це точно не про Україну. Україна – нова країна, сильна, ні у кого нічого не просить, самі можемо комусь допомогти".

Деталі: Відповідаючи на питання, чи хоче він розширити "нормандський формат" і запросити США або Великобританію, Зеленський сказав, що зараз починається робота в форматі чотирьох країн, а що буде далі, – буде видно.

Зеленський не зупинився, щоб дати коментарі РосЗМІ, він відповідав на питання на ходу. Усі свої репліки президент України говорив або українською, або починав українською, а далі продовжував російською.

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